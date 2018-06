"Nelinistea ne-a lovit!" Primele explicatii ale brazilienilor dupa surpriza din meciul de debut

Brazilia a produs surpriza Campionatului Mondial din Rusia, reusind doar un egal in meciul de debut cu Elvetia.

Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Natioanala Braziliei a reusit doar un 1-1 in fata Elvetiei.

Imediat dupa remiza din meciul de debut, selectionerul Tite a oferit primele declaratii, spunand ca este nemultumit si ca nationala condusa de el a fost lovita de neliniste.

"Normal ca nu sunt multumit cu rezultatul. Ne-am dorit victoria. Presiunea a fost ridicata si nelinistea ne-a lovit. Nu am avut precizie in momentul in care am avut ocaziile mari de gol. Multe ocazii au fost mari si trebuie sa fim mai precisi", a explicat Tite.

Cu toate ca Brazilia a marcat, prin Coutinho, unul dintre cele mai frumoase goluri de la actuala editie a Mondialului, Elvetia a reusit sa egaleze, iar partida s-a terminat 1-1.

Coutinho a fost declarat omul meciului, dar a avut puterea sa recunoasca faprtul ca elvetienii au facut o partida excelenta.

"Cateodata trebuie sa admiri felul in care adversarii tai au evoluat. Am incercat sa jucam direct spre poarta, dar a fost greu. Totusi, cred ca sunt multe lucruri pozitive pe care sa le luam pentru urmatorul meci", a spus starul Barcelonei la finalul partidei.

In grupa E, Brazilia mai are de jucat partidele cu Serbia si Costa Rica.