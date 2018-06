Prima reactie a lui Messi dupa SOCUL cu Islanda: "Ma doare ca am ratat penalty-ul!" Sansele Argentinei de a castiga Cupa Mondiala

Argentina 1-1 Islanda este prima mare surpriza de la aceasta Cupa Mondiala.

Messi putea evita rezultatul surprinzator, insa a ratat un penalty la scorul de 1-1. Messi spune ca atat el, cat si colegii sai, inca spera la un Campionat Mondial reusit in ciuda acestui debut ratat.

"Ma doare ca am ratat penalty-ul, pentru ca ar fi fost un avantaj decisiv. Nu ne-am pierdut speranta, in ciuda acestei remize, vom continua cu aceeasi motivatie. Cred ca meritam sa castigam. Am incercat sa gasim spatii in defensiva islandeza, dar nu am reuşit sa le gasim. Acest lucru nu ar trebui sa conteze. Avem cateva zile la dispozitie pentru a ne odihni si pentru a pregati cat mai bine meciul. Nu credeam ca vom incepe cu un punct in primul meci, insa asa stau lucrurile. Nimeni nu face cadouri nimanui. Este o Cupa Mondiala foarte echilibrata, iar acest lucru s-a vazut in meciurile de pana acum", a declarat Messi la finalul partidei, potrivit EFE.