Ar fi fost BOMBA VERII in Liga 1: CFR Cluj a incercat sa transfere un fotbalist care tocmai ce a jucat la Cupa Mondiala! De ce picat mutarea

CFR Cluj a refuzat un jucator care participa la Campionatul Mondial.

Edi Iordanescu a fost instalat pe banca ardelenilor in urma cu cateva zile si a inceput deja sa lucreze la campania de transferuri pe care echipa campioana trebuie sa le faca in aceasta vara in incercarea de a obtine calificarea in grupele UEFA Champions League.

Cum Boli este ca si plecat in China, la echipa pregatita de Dan Petrescu, CFR Cluj cauta un nou fundas central. Ardelenilor li s-a propus Francisco Calvo, fundas central de picior stang care joaca in campionatul nord-american la Minnesota United. CFR s-a aratat interesata in prima faza de jucator, dar potrivit DigiSport, ardelenii s-au retras din cursa dupa ce au aflat pretul de transfer al jucatorului.

Calvo a fost titular in meciul de debut al nationalei din Costa Rica impotriva Serbiei. Calvo a primit un cartonas galben in partida pierduta de nationala sa, scor 0-1.