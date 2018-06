O masina a intrat intr-un grup de suporteri de la Cupa Mondiala! 7 raniti

Un taxi a intrat intr-un grup de suporteri prezenti la Cupa Mondiala, in Moscova.

7 mexicani sunt raniti.

Soferul taxiului a fost prins, iar primele informatii sunt ca acesta era sub influenta bauturilor alcoolice.

Soferul este un barbat de 28 de ani, din Kyrgyzstan.

A incercat sa fuga de la locul accidentului, dar a fost prins de politisti.

???? UPDATE:

The preliminary cause of the accident is the loss of control of the car by the driver; the Moscow traffic authorities have shared the photo of the driver license of the driver. #Moscow #Russia #WorldCupRussia pic.twitter.com/zHWlVtUPrY