Mesaj SURPRINZATOR al Germaniei dupa infrangerea suferita cu Mexicul: "Ultima data cand am pierdut meciul de deschidere..."

Germania a pierdut meciul de debut la Cupa Mondiala din Rusia cu 0-1 in fata Mexicului.

Pentru nemti, infrangerea cu Mexicul este primul esec intr-un meci de deschidere a Campioatului Mondial din 1982 incoace.

Totusi, in ciuda startului ratat, nationala Germaniei ramane optimista.

"Ultima data cand am pierdut meciul de deschidere la Cupa Mondiala in 1982, am ajuns in finala. Cine spune ca nu putem face aata din nou?", este mesajul publicat pe pagina de Twitter a selectionatei nemtilor.

Last time we lost our opening #WorldCup​ game in 1982, we reached the final ????

Who's to say we can't do it again?! ????#DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/5GfLF3kTpg