ISIS promite "un masacru nemaiintalnit" la Cupa Mondiala. Amenintarea care vizeaza turneul final din Rusia

ISIS promite "un masacru nemaiintalnit" la Cupa Mondiala, drept razbunare pentru interventiile lui Putin in Siria.

Intr-un video aparut in mediul online, cei de la ISIS promit "un masacru asa cum nu a mai fost vazut", anuntand "razbunarea" impotriva lui Vladimir Putin, pentru interventia militara din Siria, potrivit Gazzetta dello Sport.

ISIS ameninta Cupa Mondiala din Rusia cu un videoclip in care prezinta imagini modificate, cu stadioane in flacari si luptatori ai Stat Islamic in prim-plan.

Filmuletul se incheie cu o imagine de ansamblu a stadionului de la Sochi, care este "pazit" de un jihadist si bombardat din toate partile.

Grupul terorist avertizeaza ca atacurile vor fi puse in practica de jihadistii sucursalei caucaziene.

"Va urmarim, avem drone, exploram stadioanele si le vom ataca", spune vocea care insoteste imaginile.

Raphael Gluck, expert al grupului de monitorizare a Jihadoscopului, sustine ca propaganda este "fantezista, insa amenintarea ar trebui luata in serios, amintindu-si de teama pe care au exprimat-o guvernele in privinta faptului ca dronele vor fi folosite, la un moment dat, pentru atacuri teroriste in Occident".

Nu este pentru prima datacand teroristii ameninta ca vor aduce teroare in lumea fotbalului.

Statul Islamic a folosit si imaginea lui Messi pentru a face amenintari catre Cupa Mondiala din Rusia.

"Va luptati cu un stat care nu are cuvantul esec in dictionar", e mesajul care a fost alaturat unei poze modificate cu Messi care lacrimeaza sange in timp ce se afla la inchisoare.