IRAN - SPANIA 0-1 CUPA MONDIALA 2018 | Spaniolii au castigat dintr-o faza norocoasa! Iran a reusit sa inscrie, dar golul a fost anulat de VAR

Iran 0-1 Spania



Min 90+3 Final de meci!

Min 83 Reluarea lui Amiri trece milimetric peste poarta.

Min 63 Iran a reusit sa trimita mingea in poarta, dar golul este anulat dupa interventia VAR. S-a dictat offside.

Min 54 GOOL Spania! Diego Costa deschide scorul dupa o deviere norocoasa.

Min 53 Sutul lui Karim loveste plasa laterala. Cea mai mare ocazie de gol a Iranului.

Min 49 Spania rateaza doua ocazii colosale intr-un singur minut.

Min 46 A inceput repriza a doua!

Min 45+2 David Silva rateaza cea mai clare ocazie de gol a Spaniei din acest meci.

Min 25 O noua lovitura libera, un nou sut deviat de zid! Executia lui David Silva, prinsa de Beiranvand.

Min 22 Sutul lui Sergio Ramos, din lovitura libera, loveste zidul. Mingea este retinuta de portarul iranian.

Min 1 A inceput partida

Echipele de start:

Iran: Beiranvand - Ramin, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi - Karim, Omid, Mehdi, Ezatolahi, Amiri - Sardar

Spania: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Iniesta, Busquets - Lucas, Isco, Silva - Diego Costa

Selectionata Spaniei, care a impresionat in meciul cu Portugalia, in ciuda unui inceput si sfarsit de meci ratate, va avea o partida dificila marti, pe Kazan Arena (21,00), in Grupa B a Cupei Mondiale, contra Iranului, echipa care s-a prezentat solid contra Marocului.

Ibericii au demonstrat ca au depasit socul produs de demiterea selectionerului Julen Lopetegui in ajunul Cupei Mondiale, iar Fernando Hierro a condus bine echipa de pe margine.

Cea mai mare problema a lui Hierro este cea a formei portarului David De Gea, care a gafat nepermis la golul al doilea al lui Ronaldo si are o parte de vina si la ultimul gol, incasat din lovitura libera.

Nacho, titularizat din cauza faptului ca Dani Carvajal nu era refacut, a avut un meci cu bune si rele in fata Portugaliei, facand penalty-ul din care lusitanii au deschis scorul, dar marcand si un gol splendid. Dani Carvajal ar putea fi titularizat in meciul cu Iranul.

Iranul a aratat o defensiva remarcabila in meciul cu Marocul, confirmand inca o data evolutiile din preliminarii, in care a incasat doar cinci goluri in 18 meciuri.

Selectionerul portughez al Iranului, Carlos Queiroz, fost antrenor la Real Madrid, va putea conta acum si pe mijlocasul Saeid Ezatolahi, supranumit ''Pogba Persan'', care a ratat primul meci din cauza unei suspendari.

Mijlocasul Omid Ebrahimi si atacantul Alireza Jahanbakhsh sunt incerti, in timp ce fundasul central Rouzbeh Cheshmi a suferit o accidentare si e indisponibil pentru restul turneului.

Iranul, prima echipa din Asia care a obtinut calificarea la CM 2018, a castigat cu mare sansa (autogol) in fata Marocului. Atacantul Sardar Azmoun va evolua miercuri practic pe teren propriu contra Spaniei, el fiind legitimat la echipa locala, Rubin Kazan. Iranul a obtinut cu Marocul prima sa victorie in ultimele sale opt meciuri la Cupa Mondiala.

Spania, campioana mondiala din 2010, a ajuns la 21 de meciuri consecutive fara infrangere, ultimul esec fiind suferit in fata Italiei, la EURO 2016.

La Cupa Mondiala, Iranul a reusit doar un egal in fata echipelor europene (1-1 cu Scotia), pierzand celelalte cinci meciuri. Spania nu a pierdut pana acum in fata unei echipe din Asia la Cupa Mondiala, avand si doua egaluri (unul transat la loviturile de departajare in favoarea Coreei de Sud, in 2002).



Echipele probabile pentru meciul care va avea loc pe Kazan Arena (capacitate de 42.873 locuri):

Iran: Beiranvand - Rezaeian, Pouraliganji, Montazeri - Shojaei, Ezatolahi, Haji Safi, Ebrahimi - Amiri, Azmoun, Jahanbakhsh. Selectioner: Carlos Queiroz.

Spania: De Gea - Nacho (Dani Carvajal), Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba - Busquets, Thiago Alcantara, Iniesta, Isco, David Silva - Diego Costa. Selectioner: Diego Costa.

Arbitru: Andres Cunha (Uruguay).