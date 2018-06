VIDEO REZUMAT URUGUAY - ARABIA SAUDITA 1-0 CUPA MONDIALA 2018 | Uruguay - calificata, Arabia Saudita - eliminata! Suarez a marcat la meciul cu numarul 100 pentru nationala

Urmareste URUGUAY - ARABIA SAUDITA LIVE pe www.sport.ro de la ora 18:00 - Cupa Mondiala 2018!

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 SUPERBATALIE PENTRU SUPERCUPA! CFR Cluj - Craiova, sambata, 14 iulie, 20:30, IN DIRECT la ProTV

Uruguay - Arabia Saudita 1-0







Min 90 Final de meci! Uruguay se califica in optimi. Arabia Saudita e eliminata.

Min 80 Sutul lui Torreiro este deviat milimetric pe langa poarta de Cavani.

Min 62 Sanchez trimite cu capul, peste, dupa o centrare perfecta a lui Cavani.

Min 46 Inceput de repriza a doua!

Min 45 Final de prima repriza!

Min 29 Hatan rateaza o ocazie importanta pentru Arabia Saudita.

Min 23 GOOL Uruguay! Suarez marcheaza la meciul cu numarul 100 pentru nationala Uruguayului.

6 - Luis Suarez ???????? at the World Cup: 1st Uruguayan player to score in 3 different World Cups (2010, 2014 & 2018) Uruguay's 2nd joint top scorer in the World Cup (6 goals - alongside Forlan) Cannibal. #URUKSA #WorldCup pic.twitter.com/mmVmbxSxkN — OptaJean (@OptaJean) June 20, 2018

Min 21 Sauditii se apropie pentru prima data periculos de poarta sud-americanilor. Sutul trece putin peste.

Min 1 Start de meci!

Echipele de start:

Uruguay: Muslera - Varela, Gimenez, Godin, Caceres - Rodriguez, Bentancur, Vecino, Sanchez - Suarez, Cavani

Arabia Saudita: Al Owais - Al Burayk, Hawsawi, Albulayhi, Al Shahrani - Otayf - Bahbir, Al Faraj, Al Jassim, Al Dawsari - Al Muwallad Al Harbi



Uruguayul are o mare sansa de a-si asigura calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia, miercuri, in fata Arabiei Saudite, una dintre cele mai slabe formatii din turneu, la Rostov pe Don (Rostov Arena, 18,00, in Grupa A a competitiei.

Uruguayul a castigat cu sansa meciul de debut, in fata Egiptului, printr-un gol marcat in final de Gimenez, in timp ce sauditii au fost surclasati cu 5-0 de echipa Rusiei.

Uruguayul, dubla campioana mondiala (1930, 1950), nu a reusit sa invinga pana acum ''Soimii Verzi'' in doua meciuri amicale, sauditii au castigat in 2002, iar in 2014 s-a incheiat nedecis.

Uruguayul nu a ratat niciodata calificarea in optimi cu selectionerul Oscar Tabarez, iar acum ar putea intalni in aceasta faza Spania sau Portugalia.

Victoria ''celestilor'' contra Egiptului a fost prima pentru Uruguay in meciul sau de debut la Cupa Mondiala dupa 1970.

Sauditii nu au mai castigat la Cupa Mondiala de 11 meciuri, a cincea cea mai lunga serie negativa din istoria competitiei.

Meciul cu Uruguayul are loc la exact 24 de ani de la debutul Arabiei Saudite la Cupa Mondiala, intr-un meci cu Olanda (1-2).

Atacantul uruguayan Luis Suarez, care a ratat trei mari ocazii contra Egiptului, va juca meciul sau cu numarul 100 pentru nationala la Rostov.

Selectionerul Arabiei Saudite, argentinianul Juan Antonio Pizzi, va efectua mai multe schimbari in echipa de start, dupa dezastrul de la debut.

Echipele probabile pentru meciul de pe Rostov Arena din Rostov pe Don (capacitate 43.472 locuri):

Uruguay: Muslera - Varela, Jose Maria Gimenez, Godin, Cacere - Nandez, Vecino, Bentancur, Cristian Rodriguez - Luis Suarez, Cavani. Selectioner: Oscar Washington Tabarez.

Arabia Saudita: Alowais - Alburayk, Osama Hawsawi, Albulayhi, Alshahrani - Aldawsari, Otayf, Alfaraj, Aljassam, Alshehri - Almuwallad. Selectioner: Juan Antonio Pizzi.

Arbitru: Clement Turpin (Franta).