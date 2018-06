VIDEO REZUMAT PORTUGALIA 1-0 MAROC LA CUPA MONDIALA 2018 | Maroc fara noroc! Marocanii au ratat ocazii uriase si sunt eliminati de la Mondial! Ronaldo, golgheterul turneului

Urmareste PORTUGALIA - MAROC LIVE pe www.sport.ro - Cupa Mondiala 2018!

PORTUGALIA 1-0 MAROC

Min 90+5 Final de meci!

Min 90+3 Ratare uriasa a Marocului in minutele de prelungiri.

Min 90 Ziyach patrunde pe partea dreapta, dar sutul sau este blocat in ultimul moment.

Min 84 Ronaldo executa in zid o lovitura libera de pe linia careului de 16 metri, continua faza, apoi cade in careu si cere interventia VAR.

Min 79 Ocazie importanta pentru Maroc! Mingea trece putin pe langa.

Min 68: Ziyech bate o lovitura libera din apropierea careului, mingea se duce peste!

Min 61: Benatia trimite de la marginea careului, putin peste!! Inca o sansa mare pentru Maroc.

Min 57: Rui Patricio scoate fantastic devierea cu capul a lui Belhanda, care putea fi golul de 1-1 pentru Maroc! Sansa URIASA de gol pentru africani.

Min 51: Actiune prelungita a Portugaliei, mingea ajunge la Cristiano Ronaldo, in careu, dar superstarul lui Real trimite muuuult peste poarta.

Min 48: Portughezii bat un corner exact la fel ca in minutul 4, cand Ronaldo a marcat. De aceasta data Fonte trimite cu capul, insa doar alaturi.

Min 46: A inceput repriza a doua.

Min 45+4: Final de repriza. Golul lui Cristiano Ronaldo a decis prima parte a meciului. 1-0.

Min 45+3: Lovitura libera din apropierea coltului terenului. Belhanda deviaza spre coltul lung, unde Benatia ajunge cu o fractiune de secunda prea tarziu!!! Ocazie mare pentru Maroc!

Min 45: 3 minute de prelungire pentru prima repriza.

Min 39: Munir salveaza in fata lui Guedes, gasit excelent de Ronaldo in careul advers!

Min 37: Boutaib e blocat in careu de Fonte!

Min 30: Boutaib cade in careu dupa un duel inalt pentru minge, nici de aceasta data arbitrii nu dau nimic. Faza se muta rapid in jumatatea adversa si Portugalia obtine o lovitura libera de la 17 metri. Bate Ronaldoooo... in zid!

Min 26: Amrabat forteaza intrarea in careu. Marocanii cer penalty dupa un duel cu Guerreiro, arbitrul lasa jocul sa continue. Reluarile confirma ca a luat decizia corecta.

Min 19: Amrabat primeste in careu de la Dirar, centreaza din apropierea liniei de fund, insa cei doi jucatori marocani din apropierea careului mic nu reusesc sa reia!

Min 18: Ziyech intoarce un adversar in careu, apoi trage la poarta, sutul sau e respins!

Min 12: Benatia trimite cu capul dupa un corner, Rui Patricio e atent si prinde. Cea mai mare sansa a marocanilor pana acum!

Min 9: Cristiano are sansa de a face dubla, insa sutul sau din intoarcere trece pe langa!!! Ocazie mare pentru portughezi.

Min 6: Ronaldo a ajuns la 85 de goluri pentru echipa nationala, record istoric pentru un jucator din Europa.



Cristiano Ronaldo has now scored 85 international goals; more than any other European player in the history of international football. Legendary status confirmed. pic.twitter.com/qCuhdoDvqB — Squawka Football (@Squawka) June 20, 2018

Min 4: GOOOOL PORTUGALIA! Cristiano a marcat cu o lovitura de cap din careu dupa o centrare venita de la Joao Moutinho, de pe partea dreapta! Inceput in forta al Portugaliei!!!





Min 1. A inceput partida!

Cum vor sta in teren cele doua echipe in meciul de azi:

Echipele de start la Portugalia - Maroc:





_____________________________________________________________________________________

Portugalia, care a evitat in extremis infrangerea in fata Spaniei, va primi replica Marocului, miercuri, in runda a doua a Grupei B la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, pe stadionul Lujniki din Moscova (15,00).

Marocanii au pierdut pe final meciul cu Iranul (0-1), in care au avut mult timp controlul, iar acum se afla in pragul eliminarii din competitie.

''Leii din Atlas'' trebuie sa il anihileze pe Cristiano Ronaldo pentru a avea o sansa in partida de la Moscova. Capitanul Portugaliei a marcat un hat-trick Spaniei si a ajuns la 84 de goluri inscrise in tricoul Seleccao in 151 de meciuri.

Ronaldo este primul fotbalist portughez care a marcat la patru Cupe Mondiale si al patrulea jucator din istoria competitiei, alaturi de brazilianul Pele si germanii Uwe Seeler si Miroslav Klose.

Campioana europeana en titre a pierdut doar unul din ultimele 25 de meciuri oficiale de la numirea lui Fernando Santos la carma, in septembrie 2014.

La CM 1986, Marocul a invins Portugalia cu 3-1 si s-a calificat in optimi, o premiera pentru o echipa africana. Pentru invingatori au marcat Abdelrazzak Khairi (2) si Abdelkarim Krimau, in timp ce golul lusitanilor a fost semnat de Diamantino.

Toate rezultatele pozitive ale marocanilor la Cupa Mondiala (doua victorii si patru egaluri) s-au inregistrat in fata echipelor europene.

Intrarea lui Sofyan Amrabat in locul lui Noureddine Amrabat, la meciul cu Iranul, a fost prima inlocuire intre frati la Cupa Mondiala de fotbal. Noureddine a fost declarat indisponibil pentru meciul cu lusitanii.

Echipele probabile care vor evolua pe Stadionul Lujniki din Moscova (capacitate 80.000 de locuri):

Portugalia: Rui Patricio - Cedric, Pepe, Jose Fonte, Guerreiro - William Carvklho, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Joao Mario - Andre Silva, Cristiano Ronaldo. Selectioner: Fernando Santos.

Maroc: Monir El Kajoui - Dirar, Saiss, Benatia, Mendyl - El Ahmadi, Ziyach, Amine Harit, Boussoufa, Belhanda - Boutaib. Selectioner: Herve Renard.

Arbitru: Mark Geiger (SUA).