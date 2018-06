"Ce face Spania?" Au gasit antidotul pentru Ronaldo? Ce antrenament ciudat fac spaniolii. VIDEO

Spania a remizat cu Portugalia, scor 3-3, dupa o partida in care Cristiano Ronaldo a reusit un hattrick impotriva fostei campioane mondiale.

Spaniolii au ramas fara selectioner cu o zi inainte de startul turneului, cand Lopetegui a fost inlocuit cu Hierro pentru ca a semnat cu Real Madrid.

Hierro a adus un exercitiu ciudat la antrenamentele Spaniei iar toata lumea se intreaba ce este acesta. Jucatorii pornesc in mars in jurul terenului si par ca se amuza.

