Incredibil! Nationala care se sinucide la Mondial: Higuain si Dybala, rezerve, Icardi lasat acasa! Au marcat 67 de goluri in Serie A sezonul trecut

Argentina a remizat rusinos cu cea mai mica tara care a jucat vreodata la un Mondial, 1-1 cu Islanda

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Selectionerul Argentinei a surprins astazi cu echipa de start - Dybala si Higuain au fost rezerve, primul nefolosit deloc, al doilea introdus in ultimele minute, in timp ce in echipa si-au facut loc necunoscutii Meza si Pavon.

Icardi, golgheterul lui Inter Milano, nici macar nu a prins lotul pentru Mondial.

Dybala, Higuain si Icardi au marcat in acest sezon, impreuna, 67 de goluri in Serie A.

Jorge Sampaoli n-a avut noroc nici de Leo Messi intr-o zi buna. Messi a ratat un penalty la scorul de 1-1.

Par contre le sélectionneur argentin ultra perché Dybala et Higuain sur le banc mais pour faire rentrer des chiens de Primera División là c’est oui. pic.twitter.com/K2oLGuPB3m — SDrazia (@SDrazia) June 16, 2018

Dupa 1-1 cu Islanda, selectionerul Argentinei are parte acum de o avalansa de critici pe Twitter.