Deportivo a transferat un fost campion din Liga 1! Mutare de ultim moment dupa plecarea lui Andone

Deportivo La Coruna a transferat un fost campion din Liga 1.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Deportivo l-a achizitionat pe Sebastian Dubarbier, fost campion cu CFR Cluj in Liga 1. Dubarbier, in varsta de 32 de ani, a fost adus in locul fundasului stanga Luisinho. Dubarbier a mai jucat in Spania la Tenerife, Cordoba si Almeria.

Dubarbier a jucat in Romania, la CFR Cluj, in perioada 2008-2010 si a castigat doua campionate, dupa Cupe ale Romaniei si o Supercupa.