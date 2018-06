Planul B pentru Barcelona! Ramasi fara Griezmann, catalanii pregatesc un super transfer: 100 de milioane pentru viitorul Iniesta

Barcelona a ramas fara Griezmann. Atacantul francez a ales sa continue la Atletico pentru cel putin inca un sezon.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Catalanii pregatisera 100 de milioane de euro pentru aducerea lui Griezmann, suma pe care acum vor fi nevoiti sa o aloce pentru un alt transfer. Conform presei spaniole, Barcelona vrea sa trimita suma la Torino pentru transferul lui Miralem Pjanic de la Juventus.

Potrivit MundoDeportivo, Pjanic este vazut drept inlocuitorul perfect pentru Iniesta. Jurnalistii spanioli noteaza ca Barcelona l-a contactat deja pe impresarul fotbalistului de care se mai intereseaza si rivalii de la Real Madrid. Barcelona are insa un mic avantaj fata de Real: bosniacul a declarat deja ca in cazul unor oferte venite din Spania ar prefera Barcelona pentru ca isi doreste sa joace alaturi de Messi.

Pjanic a ajuns la Juventus in 2016, perioada in care a marcat 15 goluri in 91 de partide. Pjanic mai are contract cu italienii pana in 2021.