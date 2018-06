ACUM LIVE Argentina - Islanda 1-1 | GAFE URIASE ale sud-americanilor, islandezii egaleaza si ofera SURPRIZA Mondialului

Urmarim si comentam impreuna Argentina - Islanda pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro



Fazele meciului



Min 45 Final de prima repriza!

Min 45 Islanda putea da marea lovitura: sutul lui Sigurdsson trece peste.

Min 43 Argentinienii cer lovitura de la 11 metri la o faza la care unul dintre fundasii islandezi au cazut cu mana pe minge. Arbitrii au considerat ca nu a fost vorba de intentie si au lasat jocul sa continue.

Min 24 GOOOL Islanda! Apararea Argentinei, sub orice critica! Greseli uriase ale sud-americanilor, Finnbogason profita si egaleaza.

Min 22 Portarul Islandei intervine din nou in fata lui Messi.

Min 19 GOOOL Argentina! Aguero deschide scorul dupa ce preia sutul lui Rojo si trimite in coltul lung.

Min 17 Sut violent al lui Messi. Chiar daca mingea a venit pe centrul portii, portarul islandezilor a fost nevoit sa boxeze.

Min 10 Raspunsul Islandei vine imediat: gafe in lant in apararea Argentinei, iar sutul lui Bjarnason trece la o palma de bara.

Min 8 Prima mare ocazie a meciului! Reluarea lui Tagliafico trece putin pe langa.

Min 1 Start de partida! Messi, obligat la un meci dupa reprezentatia rivalului Ronald din confruntarea cu Spania.

ECHIPELE DE START



Argentina: Caballero - Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Biglia, Mascherano - Meza, Messi, Di Maria - Kun Aguero

Islanda: Halldorsson - Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Magnusson - Gudmunsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason - G. Sigurdsson, Finnbogason