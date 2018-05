Barca intra in istoria Campionatului Mondial! Este prima data cand un club reuseste aceasta performanta

FC Barcelona stabileste o performanta care cu greu va putea fi egalata vreodata.

Campioana Spaniei, FC Barcelona, a reusit sa intre in istoria ... Campionatului Mondial! Este pentru prima data in istoria turneului final cand un club are jucatori prezenti in fiecare grupa de la turneul final, chiar si daca sunt incluse editiile in care Mondialul a avut 4 sau 6 grupe!

Daca nu vor avea loc accidentari pana la startul CM, pe 14 iunie, Barca va stabili recordul. Arsenal putea si ea sa reuseasca aceasta performanta insa a ramas fara vreun jucator in nationala Frantei - Koscielny s-a accidentat grav, Lacazette nu a fost convocat iar Olivier Giroud a fost cedat in iarna la Chelsea.

Group A: Luis Suárez (Uruguay)

Group B: Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué si Jordi Alba (Spania)

Group C: Samuel Umtiti si Ousmane Dembélé (Franta)

Group D: Lionel Messi (Argentina), Ivan Rakitić (Croatia)

Group E: Phillipe Coutinho si Paulinho (Brazilia)

Group F: Marc-André ter Stegen (Germania)

Group G: Thomas Vermaelen (Belgia)

Group H: Yerry Mina (Columbia)

De asemenea, editia din Rusia va fi prima din istorie in care fiecare grupa va avea o tara in care se vorbeste limba spaniola ((A: Uruguay, B: Spania, C: Peru, D: Argentina, E: Mexic, F: Costa Rica, G: Panama, H: Columbia).