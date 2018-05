Nainggolan, OUT din lotul Belgiei pentru Mondial! Jucatorul Romei si-a anuntat apoi RETRAGEREA! Cum arata echipa

Roberto Martinez a explicat absenta lui Nainggolan din lotul preliminar al Belgiei.

Selectionerul Belgiei, Roberto Martinez, a dat publicitatii luni o lista preliminara cu 28 de jucatori in vederea participarii la Cupa Mondiala de fotbal 2018, de pe care lipeste mijlocasul echipei AS Roma, Radja Nainggolan.

"Am avut o conversatie sincera si directa cu Radja Nainggolan, iar el este capabil sa-si asume aceasta decizie. Este un mare jucator, insa absenta lui se explica foarte clar, prin motive tactice. L-am sunat ieri (duminica - n.red.) si am stat mult de vorba, am avut o discutie constructiva. Este o decizie foarte dificila", a declarat Martinez.

Acesta a precizat ca va comunica pe 4 iunie lista definitiva cu cei 23 de jucatori care vor participa la turneul final din Rusia.

"Selectionata urmeaza sa fie definitivata pe 4 iunie. In functie de numarul de minute jucate, de nivelul de oboseala, va trebui sa vedem cine va fi pregatit", a subliniat tehnicianul spaniol.

Lotul preliminar al Belgiei la Mondial:

Portari: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels, Matz Sels.

Fundasi: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Laurent Ciman, Leander Dendoncker, Christian Kabasele, Vincent Kompany, Jordan Lukaku, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen si Jan Verthongen.

Mijlocasi: Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Kevin de Bruyne, Mousa Dembélé, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Adrian Januzaj, Youri Tielemans si Axel Witsel.

Atacanti: Michy Batshuayi, Christian Benteke, Romelu Lukaku, Dries Mertens.

Belgia va evolua in Grupa C la Cupa Mondiala 2018, urmand sa infrunte selectionatele Panama (18 iunie, la Soci), Tunisia (23 iunie, la Moscova) si Argentina (28 iunie, la Kaliningrad).

