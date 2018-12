Kane a intrat in spiritul sarbatorilor! Gheata de Aur, la loc de cinste in varful bradului sau

Harry Kane si-a impodobit bradul de Craciun intr-un mod inedit.

Atacantul lui Tottenham a avut o evolutie impresionanta la Cupa Mondiala din Rusia, de vara aceasta. A castigat Gheata de Aur, marcand sase goluri la turneul final. Kane a impresionat si in Premier League, fiind golgheter in doua sezoane consecutive, 2015/16 si 2016/17.

Internationalul englez a intrat in spiritul sarbatorilor, dar nu a uitat de performanta sa sportiva din ultima perioada. Kane si-a impodobit bradul de Craciun cu Gheata de Aur castigata la Mondialul din Rusia. Logodnica sa a postat fotografia pe contul sau de Instagram.

Harry Kane joaca in aceasta seara pe Camp Nou, acolo unde echipa sa are nevoie de o victorie pentru a trece de faza grupelor in Champions League. In cazul unui succes, Tottenham nu mai depinde de rezultatul dintre Inter Milano si PSV. Atacantul a inscris in acest sezon 14 goluri in 26 de aparitii pentru club si nationala.