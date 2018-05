Inca un SOC inainte de Mondial! Argentina renunta la un golgheter urias la "ordinul" lui Messi! Cum arata lotul pentru "grupa mortii"

Selectionerul Jorge Sampaoli renunta la 12 jucatori din lotul de 35 de jucatori.

Vicecampioana mondiala, Argentina, vrea sa prinda o noua finala si se afla in grupa D la CM 2018 alaturi de Croatia, Islanda si Nigeria, considerata de multi ca fiind "grupa mortii"! In urma cu o saptamana, Argentina a anuntat lotul largit de 35 de jucatori iar astazi urmeaza sa anunte oficial lotul de 23 de jucatori.

Insa jurnalistii de la Ole le-au luat-o inainte si au anuntat jucatorii care merg in Rusia. Marea surpriza este absenta lui Mauro Icardi! Golgheterul celor de la Inter si din Serie A (la egalitate cu Ciro Immobile) nu a prins lotul - el nu este in cea mai buna relatie cu starurile din nationala in urma relatiei cu Wanda Nara.

Iata lotul Argentinei:

Portari: Sergio Romero, Franco Armani si Willy Caballero.

Fundasi: Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi, Cristian Ansaldi, Nicolás Tagliafico si Marcos Rojo.

Mijlocasi: Ever Banega, Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Lucas Biglia, Angel Di Maria, Gio Lo Celso, Manuel Lanzini, Maxi Meza si Marcos Acuña.

Atacanti: Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Cristian Pavón si Paulo Dybala.