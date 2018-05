Spania viseaza la titlul mondial cu doar 3 atacanti in lot! Morata si Marcos Alonso, OUT din echipa anuntata de selectionerul Lopetegui! Pe cine a ales

Campioana Mondiala din 2010 a anuntat cei 23 de jucatori care vor merge in Rusia.

Selectionerul echipei de fotbal a Spaniei, Julen Lopetegui, a anuntat astazi lotul de 23 de jucatori pe care va miza la Campionatul Mondial din Rusia! De pe lista lui Lopetegui lipsesc jucatori importanti precum Alvaro Morata, Sergi Roberto, Vitolo sau Marco Alonso! Surpriza de pe lista este Nacho Monreal, jucatorul celor de la Arsenal.

Lopetegui a ales doar 3 atacanti de meserie pentru turneul final, Diego Costa, Rodrigo si Iago Aspas, insa Spania are si variante precum Isco, Lucas Vasquez sau Marco Asensio pentru faza ofensiva.

Spania, campioana mondiala in 2010, va debuta in competiţie in Rusia cu echipa Portugaliei, campioana europeana en titre, pe 15 iunie la Soci, in grupa B. Ea va intalni apoi Iranul si Marocul.