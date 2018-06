Argentinienii il au pe Messi, dar islandezii au o ARMATA! Imagini fabuloase: mii de vikingi facand celebrul salut in Rusia. VIDEO

Islanda joaca primul sau meci la un Mondial avand zeci de mii de "vikingi" in spate. Fanii din micuta insula au luat cu asalt Rusia pentru a-i sprijini pe Sigurdsson si Finnbogasson!

Inaintea partidei cu Argentina, acestia au repetate celebrul salut viking cu care au devenit celebri si la EURO 2016.

Peste 30.000 de islandezi, dintr-o populatie de circa 330.000, sunt la Campionatul Mondial!

Viking clap: Iceland fans gear up ahead of team’s clash with Argentina later today – For UPDATES follow: https://t.co/BNeAoyJRUO #WorldCup pic.twitter.com/IphgahKqOv