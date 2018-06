Tragedia lui Kuba! Povestea incredibila de viata a unui fotbalist care va debuta la Mondial la 32 de ani

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Jakub Blaszczykowski, mijlocas la Wolfsburg si capitan al nationalei Poloniei si-a publicat autobiografia la fel ca multi fotbalisti de la echipele mari din Europa.

Dar spre deosebire de alti jucatori, Blaszczykowski are de spus o poveste cutremuratoare. "Cand aveam 10 ani l-am vazut pe tatal meu cum o omoara pe mama", a dezvaluit mijlocasul!

Kuba, asa cum este poreclit, avea 10 ani si se afla acasa impreuna cu fratele sau, cand tatal lor a ucis-o pe mama lor! Acesta a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, iar cei doi baieti nu au mai avut niciun contact cu el de atunci!

Blaszczykowski a dezvaluit prima data ce s-a intamplat inainte de EURO 2012, dar in cartea sa ofera si amanunte.

"Nu e usor, nu am cum sa uit asa ceva, nu voi uita niciodata acel episod din viata mea, e o parte din mine. Am avut mai multe probleme in viata mea, dar toate astea m-au facut mai puternic. Stiu ca orice mi s-ar intampla, eu am vazut deja ce e mai rau pe lumea asta", povesteste Blaszczykowski intr-un interviu acordat cotidianului german Die Welt.

Blaszczykowski este casatorit din 2010 cu Agata Golaszewska. Cei doi au doua fetite: Oliwia, nascuta in 2011, si Lena, nascuta in 2014.

Autobiografia jucatorului polonez a fost scrisa cu ajutorul jurnalistei Malgorzata Domagalik.

Blaszczykowski a ratat penalty-ul decisiv in sfertul de finala dintre Polonia si Portugalia, la EURO 2016. Portughezii lui Ronaldo au castigat in cele din urma turneul.

Polonia va debuta la Mondial impotriva Senegalului, marti, de la 18:00.