OPINIE / Ce am remarcat dupa primele doua zile ale Mondialului: Ronaldo e unic, arbitrajul uman e depasit, iar Romania e inferioara echipelor care au jucat pana acum

Greselile de arbitraj persista in ciuda implementarii VAR, Romania nu a ajuns la Mondial pentru ca nu merita, stadioanele extraordinare din Rusia si mereu surprinzatorul Ronaldo.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



1. Arbitrajul uman, asa cum a fost el stabilit in 1891 si modenizat la mijlocul secolului XX, e total depasit. Viteza de joc a devenit atat de ridicata si fazele partidelor sunt atat de complexe, incat nu mai exista competitie in care sa nu existe greseli grave si rezultatele sa nu fie viciate de aceste erori de arbitraj. Schimbarea normala ar fi ca la meciurile de fotbal sa fie introdusa brigada cu 2 arbitri de centru, ca in handbal, plus 2 tusieri si 1 arbitru de rezerva. Cei doi "centrali" ar reusi astfel sa acopere mai bine terenul si sa evite sa se epuizeze in sprinturi intre cele doua careuri, oboseala putand fi cauza greselilor grave din prezent. De altfel, sistemul cu doi "centrali" este folosit deja de mai multi ani la meciurile National Federation of State High School Associations (NFHS) din SUA, cu rezultate bune. Inovatiile cu arbitri aditionali si arbitraj video au dovedit, cel putin deocamdata, ca nu pot aduce finetea si transparenta de care era neaparata nevoie. Asistentii aditionali de pe linia de poarta a terenului mai mult incurca decat sa sporeasca calitatea arbitrajelor, iar arbitrajul asistat video (VAR) a fost implementat in graba la marile competitii, desi nu este inca eficient si cursiv (arbitrajul normal consuma sub 2 minute din timpul efectiv de joc, dar pauzele datorate arbitrajului video pot duce si la pauze de 8 minute in timpul meciului), in timp ce greselile au persistat, desi reluarile fazelor au fost urmarite pe ecran de brigada video. In meciul de deschidere, primul gol al competitiei din Rusia a fost marcat de Gazinski dupa un fault evident asupra unui fundas advers. VAR-ul si-a mai aratat limitele si in meciul dintre Spania si Portugalia, cand Diego Costa a marcat golul de 1-1 dupa un fault grosolan asupra lui Pepe. In schimb, tehnologia pentru linia portii si-a aratat utilitatea in aceeasi partida, cand centralul Gianluca Rocchi le-a aratat spaniolilor ca ceasul de la mana sa nu a vibrat si, in consecinta, mingea nu trecuse linia portii la sutul lui Isco, protestele incetand imediat.



2. Din ce s-a vazut in primele 2 zile ale Mondialului, nationala Romaniei e in acest moment inferioara, din punct de vedere al agresivitatii, disponibilitatii la efort si al vitezei de joc, aproape tuturor echipelor din grupele A si B (Spania, Portugalia, Rusia, Uruguay, Maroc, Iran si Egipt, ultima chiar si fara Salah), cu o singura echipa ne putem lupta de la egal la egal - Arabia Saudita, care a avut insa cifre foarte bune contra Rusiei, cea care a speculat lipsa de experinta a adversarului si a obtinut un rezultat mincinos. Arabia Saudita are insa posibilitatea sa isi cumpere peste noapte o nationala de mercenari, asa cum a facut Qatarul cu echipa de handbal, vicecampioana mondiala in 2015, ceea ce noi nu putem. In cele doua grupe, Romania putea spera la un rezultat pozitiv doar daca juca perfect din punct de vedere tactic si avea noroc de o executie exceptionala. Avem inca fotbalisti talentati, dar jucatorii nostri pleaca cu cel putin un handicap din start: la noi se promoveaza preponderent jucatori scunzi si firavi din punct de vedere fizic; nimeni nu investeste in tineri si toate cluburile asteapta sa "culeaga" jucatorii care apar din neant la finalul perioadei de juniorat; fotbalistii romani fac pasul la seniori cu mari carente fizice, tehnice, tactice si de personalitate; unii jucatori convocati la nationala noastra inca mai lasa impresia ca vin pentru a se odihni dupa meciurile de la echipa de club si vor doar sa bifeze selectia pentru a-si pastra o cota buna de transfer; cat timp unii fotbalisti romani joaca "pe varfuri" si prefera un calcai inutil in locul unei pase cu latul mai eficienta probabil ca vom urmari la televizor si alte editii de Campionate Mondiale.



3. Avem o idee preconceputa ca in Rusia exista doar dictatura, oligarhi, coruptie, inapoiere economica, racketi si saracie, dar aceste lucruri pot fi reale doar intr-o comparatie cu cele mai bogate tari din Europa si din lume. Rusia lui Putin a reusit sa construiasca de la zero sau sa modernizeze complet 12 stadioane de mare capacitate si sa bifeze din dosarul de organizare si alte investitii in infrastructura necesara gazduirii Campionatului Mondial 2018. Cu ocazia celor 4 meciuri jucate in grupele A si B, am avut posibilitatea sa admiram superbele stadioane "Lujniki" (Moscova / 78.000 locuri), "Central" (Ekaterinburg / 27.000), "Krestovski" (Sankt Peteresburg / 65.000) si "Rostov Arena" (Rostov pe Don / 43.000). Acestora li se mai adauga "Cosmos Arena" (Samara / 41.000), "Volgograd Arena" (Volgograd / 43.000), "Fisht Olympic Stadium" (Soci / 44.000), "Kazan Arena"(Kazan / 43.000), "Mordovia Arena" (Saransk / 42.000), "Kaliningrad Stadium" (Kaliningrad / 33.000), "Otkritie Arena" (Moscova / 44.000) si "Spartak Stadium" (Moscova / 44.000). Spre comparatie, Romania probabil ca nu va putea reconstrui in termenele stabilite niciunul dintre cele 4 stadioane din Bucuresti (Steaua, Dinamo, Rapid si Arcul de Triumf) necesare pentru gazduirea meciurilor la Euro 2020, asa cum nu se va putea termina la timp nici magistrala de metrou spre Aeroportul Otopeni si nu se va da in folosinta legatura promisa cu restul Europei pe autostrada sau cale feroviara de mare viteza. De asemenea, in imaginile cu fanii veniti din toata lumea, care se distreaza in centrul orasele rusesti, nu am remarcat inca griul cladirilor, poluarea, ambuteiajele, lipsa locurilor de parcare si degradarea cladirilor care sunt vizibile cu ochiul liber in Bucuresti si in multe dintre orasele din Romania. Asa ca, pana sa il acuzam pe Putin ca face si desface, ar trebui sa vedem barna din ochiul nostru, pentru ca deocamdata Rusia pare sa aduca mai mult a tara din UE decat greu incercata si mult chinuita Romanie, care incepe sa se inconvoaie sub talpa politicienilor locali incompetenti, necinstiti si semianalfabeti.

4. Aflat la, probabil, ultimul sau penultimul sau turneu final al unei competitii intertari, Cristiano Ronaldo (33 de ani) a devenit al patrulea jucator din istorie care marcheaza la patru editii diferite ale Campionatelor Mondiale (2006, 2010, 2014 si 2018 / plus la Campioantele Europene din 2004, 2008, 2012 si 2016), ceilalti trei fiind Pele (Brazilia / 1958, 1962, 1966, 1970), Uwe Seeler (RFG / 1958, 1962, 1966, 1970) si Miroslav Klose (2002, 2006, 2010, 2014). Cu senzationala tripla (a 51-a din cariera) din meciul cu Spania, Ronaldo i-a aruncat deja manusa rivalului Messi, care va debuta astazi in meciul cu Islanda din Grupa D. Plecat ca din pusca in competitia din Rusia, unde deja a jucat cu cel mai dificil adversar din grupa, lusitanul, care are in total 6 goluri inscrise la turneele finale de Campionat Mondial, se poate gandi serios sa atace alte doua recorduri - cele mai multe goluri marcate la Mondiale (Miroslav Klose - 16 goluri) si cele mai multe goluri marcate la o singura editie (Just Fontaine - 13 goluri). Poate ca Ronaldo e catalogat de multi ca "ingamfat", "egoist" si, mai nou, "batran" si "terminat", dar ramane unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria fotbalului si nu pare sa-si fi spus ultimul cuvant.