FCSB și-a aflat prima adversară. Roș-albaștrii se vor duela cu letonii de la FK Auda în turul doi preliminar Conference League.

FK Auda l-a transferat pe Josue Vergara la KAA Gent

Chiar în ziua tragerilor la sorți, letonii au anunțat un transfer important. FK Auda l-a vândut pe atacantul central în vârstă de 18 ani din Panama, Josue Vergara, la KAA Gent.

Josue Vergara a ajuns în fotbalul leton la începutul anului, când jucătorul din Panama a fost transferat de la Tauro FC. Letonii au dat o adevărată lovitură.

Cotat la doar 200.000 de euro, FK Auda l-a vândut pe Josue Vergara pentru 2,5 milioane de euro, o adevărată lovitură pentru viitoarea adversară a lui FCSB din punct de vedere financiar.

Cu 13 goluri și trei pase decisive a contribuit Josue Vergara în cele 18 meciuri disputate în tricoul celor de la FK Auda.

”Am ajuns la un acord pentru transferul tânărului atacant panamez Josue Vergara la clubul belgian KAA Gent, un nume bine cunoscut în fotbalul european.

Atacantul în vârstă de 18 ani s-a alăturat echipei noastre la începutul acestui an și și-a făcut imediat debutul în prima ligă. În această perioadă, a disputat 17 meciuri, în care talentatul tânăr a înscris 13 goluri și a oferit 3 pase decisive. Statisticile arată că a fost implicat direct în 48% din golurile echipei noastre.

Vergara nu s-a remarcat doar prin golurile și victoriile importante aduse echipei, ci a primit și distincția de cel mai bun jucător al lunii aprilie din campionatul leton de fotbal în acest sezon.

Perioada petrecută împreună a fost plină de evenimente, însă putem fi deja mândri de realizările acestui atacant înalt și atletic. Talentul său este completat de o etică a muncii exemplară, o dorință inepuizabilă de a învăța și o dragoste imensă pentru fotbal.

Să profităm de momentele pe care le mai avem împreună și să continuăm să aspirăm la noi culmi. Îți mulțumim anticipat pentru tot ceea ce ai făcut pentru familia verde-neagră. Cu siguranță ne vom reîntâlni pe marile scene ale fotbalului european”, a fost comunicatul emis de FK Auda.