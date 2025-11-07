Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid Viena cu scorul de 1-0 joi seara, pe Weststadion din Viena, în etapa a treia a competiţiei de fotbal Conference League.

Universitatea a reuşit prima sa victorie în faza principală a competiţie, prin golul lui Oleksandr Romanchuk (37).

Echipa din Bănie a făcut un meci foarte bun şi putea câştiga mai clar, dar a ratat foarte mult.

Prima parte a jocului a fost una de luptă, cu multe durităţi, dar Universitatea a rezistat şi nu s-a lăsat timorată.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a avut prima ocazie în min. 5, când Cicâldău a şutat din întoarcere de la 12 metri, dar portarul a respins.

Universitatea a rămas fără antrenor, Rădoi fiind eliminat pentru două cartonaşe galbene primite în decurs de câteva minute.

Craiovenii au deschis scorul prin fundaşul ucrainean Romanchuk a reluat cu capul de la 5 metri, la centrarea lui Mora.

Gazdele au avut o singură fază notabilă, prin Kara (39), care a trimis cu capul pe lângă.

Nsimba (42) a avut şansa dublării avantajului, dar a şutat peste din voleu de la 14 metri.

Universitatea a reuşit să marcheze prin Teles (43), dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Al Hamlawi.

1-0 la pauză, ratări multe pentru olteni în a doua repriză



În partea secundă, oltenii s-au întrecut în ratări, scrie Agerpres: Nsimba (55) a şutat din unghi, dar portarul a respins, după care Teles a trimis pe lângă poartă. Al Hamlawi (59) a reluat bine cu capul, dar portarul a respins.

Cea mai mare ocazie a austriecilor a fost ratată de Antiste (62), dar Isenko a intervenit providenţial la şutul lui francezului din 6 metri.

Nsimba (65) a ratat singur cu Gartler, care a respins apoi şutul lui Houri (71) şi reluarea slabă a lui Baiaram.

Rapid Viena a atacat în continuare în căutarea golului egalării, dar Seidl (64, 82), Antiste (80) şi Bolla (84) au fost imprecişi.

Rapid Viena - Universitatea Craiova 1-8 la șuturi pe poartă



Universitatea a avut 15-8 la şuturile la poartă şi 8-1 la cele pe poartă.

După 0-2 în Polonia cu Rakow Cszestochowa, 1-1 acasă cu FC Noah şi 1-0 cu Rapid la Viena, Universitatea va juca în continuare în Conference League cu Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă) şi cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

În prezent, după trei etape, oltenii ocupă locurile 20-21, la egalitate perfectă cu Shkendija, și se află la două puncte distanță de calificarea directă în optimile Conference League.

