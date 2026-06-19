Cap de serie la tragerea la sorți din turul doi preliminar, FCSB a reușit să evite câțiva adversari dificili și a dat peste letonii de la FK Auda, ocupanta locului trei din campionatul Letoniei.

Fosta campioană a României are un lot net superior și, la prima vedere, este mare favorită pentru calificarea în faza următoare. Chiar dacă FCSB trebuie să treacă de alți doi adversari pentru a se califica în faza principală, Florin Gardoș nu crede că echipa sa de suflet va avea probleme în drumul spre Europa.

Florin Gardoș crede că FCSB se va califica în Conference League

De asemenea, acesta este și obiectivul fixat de Gigi Becali pentru următoarea perioadă. Patronul FCSB-ului vrea o calificare în Conference League pentru a aduce și alte sume la bugetul clubului.

”N-ar trebui să aibă probleme, mai ales că sunt și cap de serie, cred că ar fi o surpriză neplăcută să nu ajungă în grupe.

Orice adversar e complicat, trebuie să fie concentrați, sunt doar două meciuri, adică se pot întâmpla și accidente”, a spus Florin Gardoș, pentru PRO TV și Sport.ro.

În ultimele două sezoane, FCSB a reușit calificarea în faza principală din Europa League, a doua competiție organizată de UEFA, care pune la bătaie sume mult mai importante de bani.

Auda a revenit în prima ligă letonă în 2022, iar în același an a cucerit primul trofeu important din istoria clubului, Cupa Letoniei. Performanța i-a adus și prima participare în cupele europene.

Ulterior, echipa a terminat pe locul 3 în Virsliga atât în 2023, cât și în 2024. În 2025, Auda a câștigat din nou Cupa Letoniei.