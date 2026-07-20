Panică în Albania după tragerea la sorți din Conference League: „Au pescuit gigantul României!”

Panică în Albania după tragerea la sorți din Conference League: „Au pescuit gigantul României!” Conference League
SPORT.RO
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Presa din Albania se teme de un posibil duel între Dinamo City și FCSB în turul 3 preliminar al Conference League, numind tragerea la sorți una infernală.

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FCSB și-a aflat potențialele adversare din turul trei preliminar al Conference League. Pentru a ajunge în această fază, campioana României este obligată să o elimine mai întâi pe FK Auda (Manșa tur va putea fi urmărită LIVE pe PRO TV și VOYO). Dacă va obține calificarea, formația roș-albastră va juca împotriva echipei care se va impune în dubla manșă dintre NK Aluminij (Slovenia) și Dinamo City (Albania).

Misiune imposibilă pentru albanezi

Perspectiva de a întâlni echipa bucureșteană a generat îngrijorare în rândul publicațiilor din Albania. Potrivit jurnaliștilor de Panorama, Dinamo City va avea o misiune extrem de complicată dacă va ajunge să dispute calificarea împotriva FCSB-ului. Aceștia îi consideră pe roș-albaștri favoriți absoluți, numind formația pregătită de Marius Baciu „Steaua” și evidențiind palmaresul clubului.

„Tragere la sorți infernală! Dinamo a «pescuit» gigantul României în turul 3 preliminar din Conference League. Dinamo, echipa pregătită de Ilir Daja, și-a aflat astăzi adversara din turul 3 preliminar al Conference League, în cazul în care se califică. Tragerea la sorți nu a fost deloc generoasă, deoarece i-a rezervat câștigătoarea dublei dintre FCSB și Auda. Giganții de la Steaua București (n.r. - FCSB) sunt favoriți la calificare. Până atunci însă, Dinamo trebuie să-și facă datoria în confruntarea cu echipa slovenă NK Aluminij, iar în turul 3 va avea statutul de outsider”, au transmis jurnaliștii albanezi.

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