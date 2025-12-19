Meciul se îndrepta către un rezultat de egalitate, dar arbitrul a acordat un penalty pentru greci după un fault comis de Lyes Houri asupra lui Domagoj Vida. AEK a câștigat toate cele trei puncte, iar Craiova a încheiat pe locul 25.



Drama de la Atena îl costă scump: Houri, OUT de la Universitatea Craiova!



Meciul de la Atena i-a ”semnat sentința” lui Houri (29 de ani), care va pleca de la Craiova, scrie GSP.ro. Mijlocașul francez nu mai era, oricum, văzut ca o soluție pentru viitorul echipei, dar gafa care a decis meciul cu AEK le-a pus capac oltenilor.



Rămâne de văzut dacă înțelegerea dintre cele două părți se va încheia acum, în perioada de mercato din iarnă, sau Houri își va duce contractul la bun sfârșit.



Francezul nu a început ca titular meciul de la Atena. A fost introdus de Coelho în minutul 80, în locul lui Alexandru Cicâldău, la scorul de 2-1 pentru Universitatea Craiova.



AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Dramă pentru olteni



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

