Meciul se îndrepta către un rezultat de egalitate, dar arbitrul a acordat un penalty pentru greci după un fault comis de Lyes Houri asupra lui Domagoj Vida. AEK a câștigat toate cele trei puncte, iar Craiova a încheiat pe locul 25.



Astfel, oltenii au încheiat aventura europeană cu aproape șase milioane de euro în conturi și se concentrează pe lupta la titlu din Superligă. Craiova este pe locul patru, la doar două puncte distanță de liderul Rapid, dar este pe locul doi în topul favoritelor.



Ierarhia favoritelor la titlu nu s-a schimbat deloc după eliminarea oltenilor din Conference League. Craiova are șansa a doua să pună mâna pe trofeu, iar Rapid este, în continuare, marea favorită. A treia este Dinamo.



Cotele de piață pentru câștigarea titlului din Superligă:



Rapid - 2.40

Universitatea Craiova - 3.50

Dinamo București - 4.50

FCSB - 9

FC Botoșani - 15

CFR Cluj - 30

FC Argeș - 50



AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Dramă pentru olteni



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

