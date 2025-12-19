Meciul se îndrepta către un rezultat de egalitate, dar arbitrul a acordat un penalty pentru greci după un fault comis de Lyes Houri asupra lui Domagoj Vida. AEK a câștigat toate cele trei puncte, iar Craiova a încheiat pe locul 25.

Adrian Porumboiu: ”Îmi pare rău de Craiova, are un lot foarte bun”



Adrian Porumboiu, fostul arbitru și patron de la FC Vaslui, l-a făcut praf pe Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul portughez al Univesității Craiova.



„Antrenorul mi se părea că parcă s-a inventat din naiul lui Gheorghe Zamfir, parcă era 'Păstorul singuratic'. Făcea niște semne… nu știu de unde aduc antrenorii ăștia. El nu a fost antrenor pe nicăieri.



Îmi pare rău de Craiova, au un lot foarte bun, dar l-au adus pe 'Păstorul' ăsta din naiul lui Gheorghe Zamfir. Melodia e frumoasă, să o ascultați, e superbă. El era cel care asculta melodia asta la nai”, a spus Porumboiu, potrivit GSP.ro.



AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Dramă pentru olteni



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

