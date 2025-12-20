Joi seară, Universitatea Craiova a pierdut contra lui AEK Atena, scor 2-3, după ce a condus cu 2-0. Formația greacă a revenit în ultima jumătate de oră, iar două dintre goluri le-a înscris în prelungiri, în minutele 90+8 și 90+15. Oltenii au încheiat pe locul 25, chiar ultimul sub linie, și au fost eliminați din cupele europene.

Ilie Dumitrescu, după AEK Atena - Univ. Craiova: "Nimic de reproșat lui Coelho"



După eșecul de la Atena, cele mai multe critici s-au îndreptat către Filipe Coelho pentru schimbările făcute pe finalul jocului. Ilie Dumitrescu are însă o altă opinie, spunând că nu îi poate reproșa nimic antrenorului de la Craiova.



Fostul mare internațional a adus în discuție lipsa de concentrare din ultimele minute ale jocului și penalty-ul comis de Lyes Houri din care AEK Atena a făcut 3-2.



"Păcat! Eu am văzut în multe momente o exprimare consistentă a echipei lui Coelho. Eu consider că mutările n-au fost greșite. Adversarul punea presiune pe tine. Pe faza ofensivă n-ai mai reușit să pui probleme, dar trebuia să ai o reacție la adversar și să gestionezi ultimele minute.



Mutările au fost bune din punctul meu de vedere. N-am ce să-i reproșez antrenorului. Totuși, vorbim de concentrare și de modul în care interpretezi fazele în ultimele momente ale jocului. Păcat, a fost una dintre cele mai bune evoluții ale acestei echipe în ultimii ani. În Europa a fost cea mai bună evoluție a Craiovei.



Lyes Houri a făcut acel atac acolo, dar Vida era într-o poziție în care nu cred că preluarea l-ar fi ajutat prea tare să finalizeze. Aici nu are nicio vină antrenorul. Într-o situație de genul ăsta, Vida a avut experiența mai mare și a făcut să fie lovit, chiar dacă el nu ar fi putut face mai nimic la faza aia.



E păcat de muncă, de acest traseu. Craiova va învăța foarte mult din experiența asta. Sunt convins că va deveni o echipă mai puternică și o va ajuta enorm în lupta la titlu din Superliga", a spus Ilie Dumitrescu, într-un interviu pentru PRO TV.

