Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară la Atena pe ”OPAP Arena” în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League.



La capătul celor 90 de minute, gazdele au obținut toate cele trei puncte și au eliminat-o pe Craiova din Europa după două goluri marcate în minutele 90+8 și 90+15.



Nota primită de Răzvan Marin după ce AEK a răpus-o uluitor în prelungiri pe Universitatea Craiova



În vară, Răzvan Marin, cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, a semnat cu AEK Atena un contract valabil până la finalul lui iunie 2028.



1,7 milioane de euro le-au plătit grecii pentru serviciile internaționalului român celor de la Cagliari



A fost titular în meciul cu Craiova, dar a ieșit pe final, în minutul 90+1, și a privit de pe bancă colapsul oltenilor și, implicit, succesul echipei sale.



Pentru maniera în care a evoluat la Atena, Răzvan Marin a fost punctat cu nota 7,4 de portalul de specialitate FlashScore, peste media echipei de 7.



AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

