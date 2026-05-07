Jucătorii echipei Rayo Vallecano au avut o primă noapte agitată la Strasbourg. Ajunşi în departamentul Bas-Rhin miercuri, spaniolii s-au plâns de focuri de artificii trase în faţa hotelului lor la ora două dimineaţa.

Noapte agitată pentru Andrei Rațiu și coechipierii săi

La Rayo evoluează şi românul Andrei Raţiu.

„Noaptea trecută, s-au străduit din răsputeri să nu ne lase să ne odihnim la Strasbourg”, a scris clubul într-o postare pe X, în care se vedeau respectivele focuri de artificii, citată de news.ro.

Rayo Vallecano va întâlni joi seara (ora 22:00) echipa din Strasbourg pe stadionul Meinau, în manşa secundă a semifinalelor Conference League, unde câştigătoarea se va califica în prima finală europeană din istoria sa.

Clubul spaniol s-a impus cu 1-0 în meciul tur.

Înaintea echipei Rayo, şi Atlético Madrid a fost deranjată de focuri de artificii în miezul nopţii, înaintea returului din semifinalele Ligii Campionilor de la Londra, împotriva echipei Arsenal (înfrângere cu 0-1).