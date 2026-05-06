Andrei Rațiu a adunat peste două treimi din voturile exprimate, fiind urmat de mijlocașul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, și de Nicolae Stanciu, fotbalistul lui Dalian, potrivit frf.ro.
Clasamentul complet pentru tricolorul lunii aprilie
- 1. Andrei Rațiu – 67,4% (10 puncte*)
- 2. Cătălin Cîrjan – 16,4% (6 puncte*)
- 3. Nicolae Stanciu – 7% (3 puncte*)
- 4. Valentin Mihăilă – 5%
- 5. Vlad Dragomir – 4,2%
* Puncte obținute în clasamentul „tricolorul anului”
Andrei Rațiu, la al doilea trofeu lunar în 2026
Andrei Rațiu, care a fost desemnat tricolorul anului 2025, este deja la al doilea trofeu lunar câștigat și în 2026. El a mai fost votat tricolorul lunii în februarie.
În aprilie, el a contribuit la calificarea lui Rayo în semifinalele Conference League și a fost inclus în echipa etapei 33 din La Liga.
Joi, el va disputa returul semifinalei Conference League, în deplasare, cu Strasbourg. În tur, formația spaniolă s-a impus cu 1-0.