Andrei Rațiu a adunat peste două treimi din voturile exprimate, fiind urmat de mijlocașul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, și de Nicolae Stanciu, fotbalistul lui Dalian, potrivit frf.ro

Clasamentul complet pentru tricolorul lunii aprilie

  • 1. Andrei Rațiu – 67,4% (10 puncte*)
  • 2. Cătălin Cîrjan – 16,4% (6 puncte*)
  • 3. Nicolae Stanciu – 7% (3 puncte*)
  • 4. Valentin Mihăilă – 5%
  • 5. Vlad Dragomir – 4,2%

* Puncte obținute în clasamentul „tricolorul anului”

Andrei Rațiu, la al doilea trofeu lunar în 2026

Andrei Rațiu, care a fost desemnat tricolorul anului 2025, este deja la al doilea trofeu lunar câștigat și în 2026. El a mai fost votat tricolorul lunii în februarie. 

În aprilie, el a contribuit la calificarea lui Rayo în semifinalele Conference League și a fost inclus în echipa etapei 33 din La Liga. 

Joi, el va disputa returul semifinalei Conference League, în deplasare, cu Strasbourg. În tur, formația spaniolă s-a impus cu 1-0.