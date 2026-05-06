Andrei Rațiu, evoluție solidă contra lui Vinicius / Foto: Imago Images

Andrei Rațiu a adunat peste două treimi din voturile exprimate, fiind urmat de mijlocașul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, și de Nicolae Stanciu, fotbalistul lui Dalian, potrivit frf.ro.

Clasamentul complet pentru tricolorul lunii aprilie

1. Andrei Rațiu – 67,4% (10 puncte*)

2. Cătălin Cîrjan – 16,4% (6 puncte*)

3. Nicolae Stanciu – 7% (3 puncte*)

4. Valentin Mihăilă – 5%

5. Vlad Dragomir – 4,2%

* Puncte obținute în clasamentul „tricolorul anului”

Andrei Rațiu, la al doilea trofeu lunar în 2026

Andrei Rațiu, care a fost desemnat tricolorul anului 2025, este deja la al doilea trofeu lunar câștigat și în 2026. El a mai fost votat tricolorul lunii în februarie.

În aprilie, el a contribuit la calificarea lui Rayo în semifinalele Conference League și a fost inclus în echipa etapei 33 din La Liga.

Joi, el va disputa returul semifinalei Conference League, în deplasare, cu Strasbourg. În tur, formația spaniolă s-a impus cu 1-0.