Rayo Vallecano joacă în deplasare cu RC Strasbourg, de la ora 22:00, în manșa retur a semifinalelor. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ce șanse are Andrei Rațiu să ajungă în finala Conference League

În tur, disputat pe 30 aprilie, formația spaniolă s-a impus cu 1-0, rezultat care o transformă acum în favorită la calificarea în ultimul act.

Casele de pariuri oferă următoarele cote pentru retur:

victorie Strasbourg – 1,95;

egal – 3,65;

victorie Rayo Vallecano – 3,85.

Totuși, la pariul „echipa care se califică”, avantajul este de partea ibericilor:

Rayo Vallecano – cotă 1,60;

Strasbourg – cotă 2,35.

Andrei Rațiu a fost integralist în tur și a primit aprecieri pentru evoluția sa. Înaintea returului din Franța, Andrei Rațiu are cotă 11 să marcheze oricând, cotă 18 să înscrie primul gol al meciului și cotă 225 pentru o „dublă”.

În actualul sezon, fundașul român a adunat 44 de meciuri pentru Rayo Vallecano, cu un gol și trei pase decisive.

Singurul gol marcat de Rațiu în această stagiune a venit chiar în Conference League, în remiza cu Hacken, scor 2-2, din faza grupelor.