Anunțul spaniolilor despre Horațiu Moldovan! Ce se va întâmpla după retrogradarea lui Real Oviedo

Fostul portar al lui Rapid a apărat într-un singur meci pentru echipa la care a fost împrumutat în vară de Atletico Madrid. Goalkeeper-ul și-a făcut apariția doar în meciul cu Ourense CF din Copa del Rey, partidă pierdută de Real Oviedo cu 2-4.

Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon

Real Oviedo este ultima clasată în La Liga și cel mai probabil va retrograda în eșalonul secund. Din acest motiv, spaniolii anunță că vor avea loc schimbări majore în structura clubului, dar și la nivel de lot.

Conform El Desmarque, Real Oviedo nu va prelungi împrumutul lui Horațiu Moldovan, iar goalkeeper-ul român va reveni la Atletico Madrid. Cel mai probabil, portarul va fi nevoit să își caute o nouă echipă în această vară.

Deși a făcut pasul la Atletico Madrid în iarna anului 2024, Moldovan nu a apucat să apere poarta spaniolilor în niciun meci, iar echipa lui Diego Simeone a preferat să îl împrumute mai întâi la Sassuolo și mai apoi la Real Oviedo.

”Nu sunt puține schimbările care se așteaptă la Real Oviedo, mai ales dacă echipa va retrograda. De la club vor pleca jucători precum Federico Viñas, despre care totul indică faptul că va pleca în vară după evoluțiile din acest sezon în Primera, Thiago Fernández, care va încerca să își găsească un loc la Villarreal CF, Horațiu Moldovan, care se va întoarce și el la Atlético Madrid, Javi López, al cărui împrumut expiră, și David Carmo, care va reveni la Nottingham Forest”, au scris spaniolii.