Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, i-a transmis mulțumiri lui Mirel Rădoi după victoria de joi cu Mainz, scor 1-0. Bancu a avut un discurs în aceeași direcție și după succesul din campionat al oltenilor la debutul lui Felipe Coelho, scor 2-1 cu FC Argeș.

Nicușor Bancu, un nou mesaj pentru Mirel Rădoi

Marele absent al oltenilor din partida următoare cu Sparta Praga, suspendat după cartonașul galben încasat cu Mainz, și-a manifestat bucuria pentru victoria echipei sale de pe arena „Ion Oblemenco”.

„Într-adevăr, am făcut o partidă bună, atât eu, cât și echipa. Suntem mândri de ce am realizat, dar nu trebuie să ne oprim aici. Mai avem două meciuri și trebuie să obținem măcar trei puncte pentru a fi siguri că suntem calificați.

Cred că am zis la toate interviurile: acasă am făcut mereu niște meciuri fantastice. Acest lucru ne dă încredere că putem bate pe oricine. Mainz, într-adevăr, este un club puternic, dar în acest an suferă și ei. Am crezut că am pierdut victoria pentru un fault care nici nu a fost. Antrenamentele pe care le-am făcut săptămâna aceasta au funcționat și a fost ofsaid.

Nu pot decât să-i mulțumesc domnului Mirel Rădoi. Ceea ce a făcut aici este cu siguranță meritul lui, a creat un grup unit. Ați văzut, chiar dacă nu toată lumea joacă de la început, cine intră, intră și face ceva în plus pentru echipă. Plus cei care rămân pe bancă vin și ne felicită. Acest lucru este cu siguranță meritul domnului Mirel Rădoi", a declarat Nicușor Bancu, conform primasport.ro.

Mesajul lui Alexandru Cicâldău

La rândul său, Alexandru Cicâldău a reacționat la finalul partidei: „Pot spune că eram foarte dezamăgit când am văzut că au marcat. Din fericire, golul le-a fost anulat, dar eu pot spune că am meritat victoria asta. Mai avem două meciuri, trebuie să le tratăm la victorie ca pe cele de până acum şi sper să scoatem numai rezultate pozitive. Nu ştiu dacă sărbătorim, pentru că luni avem un meci important. Astăzi ne bucurăm de această victorie, dar de mâine ne gândim la meciul de la Cluj”.

Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League. Unicul gol al partidei a fost marcat de Al Hamlawi în minutul 67 din penalty.