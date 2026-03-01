Astăzi, de la ora 21:00, FCSB joacă pe Stadionul Francisc Neuman din Arad cu UTA în etapa cu numărul 29 din Superligă.

Partida este una capitală pentru campioana en-titre în lupta pentru calificarea în play-off.

”#Superliga #Etapa29 #UTAFCSB

- biletele destinate suporterilor noștri vor fi disponibile începând cu 19:00, la intrarea în sectorul oaspeților de la Arena Francisc Neuman

- prețul unui bilet este de 50 LEI

Vă așteptăm alături de noi!

— at Arena Francisc Neuman”, a postat FCSB în ziua meciului.