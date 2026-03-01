OFICIAL Anunț important făcut de FCSB înaintea meciului capital cu UTA Arad!

Anunț important făcut de FCSB înaintea meciului capital cu UTA Arad! Superliga
Campioana luptă din greu pentru calificarea în play-off.

FCSBGigi BecaliMihai StoicaUTA - FCSBUTA Arad
Astăzi, de la ora 21:00, FCSB joacă pe Stadionul Francisc Neuman din Arad cu UTA în etapa cu numărul 29 din Superligă.

Partida este una capitală pentru campioana en-titre în lupta pentru calificarea în play-off.

”#Superliga #Etapa29 #UTAFCSB

- biletele destinate suporterilor noștri vor fi disponibile începând cu 19:00, la intrarea în sectorul oaspeților de la Arena Francisc Neuman

- prețul unui bilet este de 50 LEI

Vă așteptăm alături de noi!

— at Arena Francisc Neuman”, a postat FCSB în ziua meciului.

Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat o măsură drastică înaintea meciului cu UTA Arad, care se joacă diseară, de la 21:00.

Becali a anunțat că a decis să îl amendeze pe Risto Radunovic cu 20.000 de euro și să îl excludă din primul 11 pe fundașul din Muntenegru. Motivul? Experimentatul jucător a întârziat cu trei zile revenirea în țară.

Risto Radunovic nu a fost în lotul lui FCSB la meciul cu Metaloglobus, de luni. Mihai Stoica anunța atunci că soția muntenegreanului a născut o fetiță, iar fotbalistului i s-a permis să meargă acasă pentru a fi alături de familie.

Totuși, Radunovic s-a întors mult mai târziu în România, susține Gigi Becali.

Risto Radunovic (33 de ani) a jucat în 35 de meciuri din acest sezon, a marcat două goluri și a oferit șase pase decisive. Muntenegreanul este la doar un cartonaș galben distanță de o suspendare de un meci în campionat.

