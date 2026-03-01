Astăzi, de la ora 21:00, FCSB joacă pe Stadionul Francisc Neuman din Arad cu UTA în etapa cu numărul 29 din Superligă.
Partida este una capitală pentru campioana en-titre în lupta pentru calificarea în play-off.
”#Superliga #Etapa29 #UTAFCSB
- biletele destinate suporterilor noștri vor fi disponibile începând cu 19:00, la intrarea în sectorul oaspeților de la Arena Francisc Neuman
- prețul unui bilet este de 50 LEI
Vă așteptăm alături de noi!
— at Arena Francisc Neuman”, a postat FCSB în ziua meciului.
Șoc la FCSB: titularul incontestabil, amendat drastic și exclus din primul 11 pentru meciul cu UTA
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat o măsură drastică înaintea meciului cu UTA Arad, care se joacă diseară, de la 21:00.
Becali a anunțat că a decis să îl amendeze pe Risto Radunovic cu 20.000 de euro și să îl excludă din primul 11 pe fundașul din Muntenegru. Motivul? Experimentatul jucător a întârziat cu trei zile revenirea în țară.
Risto Radunovic nu a fost în lotul lui FCSB la meciul cu Metaloglobus, de luni. Mihai Stoica anunța atunci că soția muntenegreanului a născut o fetiță, iar fotbalistului i s-a permis să meargă acasă pentru a fi alături de familie.
Totuși, Radunovic s-a întors mult mai târziu în România, susține Gigi Becali.
Risto Radunovic (33 de ani) a jucat în 35 de meciuri din acest sezon, a marcat două goluri și a oferit șase pase decisive. Muntenegreanul este la doar un cartonaș galben distanță de o suspendare de un meci în campionat.