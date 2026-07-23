FCSB - Auda, de la 20:45 (Pro TV și VOYO), în Conference League. Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom

FCSB - Auda, de la 20:45 (Pro TV și VOYO), în Conference League. Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom Conference League
SPORT.RO
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FCSB - Auda, LIVE pe Pro TV și VOYO.

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FCSBAudaConference Leagueanalizadan chilomEchipe probabileCote pariuri
Din articol

de Dan Chilom

Intră și fosta campioană a României, FCSB, în focurile tururilor de calificare pentru grupele Conference League. Echipa bucureșteană este cotată cu șanse destul de mari de a se califica în faza grupelor, având un coeficient foarte bun. În primul meci din turul secund, “roș-albaștrii” dau peste o echipă din Letonia, Auda, formație care, în prezent, se află pe poziția a 3-a în campionatul leton, după 22 de etape. 

În sezonul precedent, Auda a terminat campionatul pe poziția a 5-a, dar câștigând Cupa Letoniei, a primit dreptul de a participa în preliminariile Conference League.

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FCSB - Auda | Echipe probabile

FCSB (sistem 1-4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic – Cisotti, Gnahore – Boutoutaou, Fl. Tănase, Oct. Popescu – Bîrligea. Antrenor: Marius Baciu.

FK Auda (sistem 1-4-3-3) 

Purins – Hrvoj, Traore, Arroyo, Appiah – Ibrahim, Diedhiou, Bongemba – Daskevics, Kone, Rubenis. Antrenor: Didier Zanetti.

Didier Zanetti, antrenorul francez al letonilor a mai antrenat următoarele echipe:

Nantes (juniori), Istres și Montpelier U17, Ajaccio secund, Dubai United principal, iar din 2025 la Auda. 

Auda are în componență mulți jucători de pe continentul African, dar și din Franța. 

FCSB - Auda | Cote pariuri

Casele de pariuri o dau favorită certă pe FCSB, cu o cotă ce variază între 1.14 și 1.20

Egalul are 7.00 

O victorie a celor de la Auda are o cotă imensă: 17:00

FCSB merge mai departe, 1.15

Echipa bucureșteană are un procent uriaș de a se impune azi, 86%

Letonii au jucat ultimul meci oficial pe 11.07, și au câștigat 1-0 în optimile Cupei Letoniei contra celor de la FK Liepaja.

Partida va fi condusă de David Fuxman din Israel, arbitru care acordă 4,67 cartonașe galbene pe meci, o medie destul de mare, și 0,17 roșii.

Sugestia Sport.ro:

FCSB peste 2,5 goluri în meci

  • Lotul Auda - 5,6 milioane euro
  • FCSB - 25 milioane euro
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  • Antrenament fcsb meci fk auda preliminariile conference league 22072026
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