A fost un adevărat thriller în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”. Auda a obținut victoria după golul lui Kader Kone din minutul 90+4, care a înghețat tabela de marcaj la 3-2 pentru gruparea letonă.

Marius Baciu, declarație în forță după eșecul cu Auda. ”Nu ne predăm!” Ce spune despre Tavi Popescu, Stoian și Boutoutaou

După meci, Marius Baciu a semnalat că prima repriză i-a displăcut, dar în același timp a apreciat faptul că jucătorii săi au știut să reacționeze după golurile încasate de la letoni.

Antrenorul roș-albaștrilor a evidențiat și că are încredere în Tavi Popescu și Alexandru Stoian, doi jucători care au bifat o evoluție consistentă în Ghencea.

”Nu am analizat, clar că era o tensiune în plus (n.r. legat de arbitraj). Nu vreau să comentez arbitrajul, că nu îmi stă în fire și nu îmi place. Dar a șicanat multe momente ale noastre bune, am văzut o tentă care nu își are rostul la nivelul ăsta. În fine, nu își are sensul să mai comentăm arbitrajul.

Nu sunt mulțumit cum am stat în prima repriză. Puteam face mai mult la primul gol. Nu am făcut o repriză foarte bună, ne-am descoperit la mijlocul terenului. Am revenit, chiar de două ori. Am făcut greșeli nepermise, dar am avut reacție și reactivitate în fiecare moment.

Vom vedea ce va fi. Nu ne dăm bătuți, pentru că echipa noastră cred că poate. Suntem în căutare, așteptăm jucătorii care au venit noi să-i punem la punct. Am încercat să le dăm minute, știind că le va fi greu. Și lui Eddy. Am mizat pe experiența lui.

Una peste alta, a doua repriză cred că a fost mult mai așezată. Și cu arbitrajul, cred că puteam să facem mai mult. Ne concentrăm pe retur. Nu e nimic pierdut. E o dublă și am mare încredere în echipa asta, într-o săptămână ne putem pune la punct și cu jucătorii noi.

Nu-i nimic pierdut, pentru că nu mai e ca înainte cu goluri în deplasare. Au un gol în fața noastră și ne vom duce să ne batem până în ultimul minut. Nu ne predăm. Vom vedea ce va face.

Și Tavi și Stoian au avut o pregătire bună. Merită. Le-am spus că avem mare încredere în ei. Mă bucur și pentru Aymen că a marcat. Știam că nu va fi ușor cu el, dar doar așa poate să intre în ritm”, a spus Marius Baciu.

FCSB - FK Auda 2-3

Eduards Daskevics a deschis scorul în minutul 5 cu o reușită care l-a lăsat mască pe Ștefan Târnovanu. În minutul 23, Tavi Popescu a restabilit egalitatea, iar Barthelemy Diedhiou a dus scorul la 2-1 pentru letoni în minutul 32.

În actul secund, FCSB a egalat din nou prin noul transfer Aymen Boutoutaou, care a împins mingea în plasă după o acțiune superbă marca Alexandru Stoian. Auda a câștigat meciul după golul lui Kone din minutul 90+4.