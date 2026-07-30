În tur, FCSB a pierdut cu 3-2, iar în retur, cu 4-1, însemnând că roș-albaștrii au fost eliminați din Europa după un 3-7 usturător la general.

Marius Baciu a găsit vinovatul pentru umilința de la Riga: ”Atunci s-a rupt totul”

După meci, Marius Baciu, antrenorul fostei campioane, a evidențiat că partida s-a rupt în minutul 67, când Joao Paulo a gafat impardonabil (VEZI AICI) și Auda a înscris golul de 2-1.

”S-a pierdut în minutul 67. De acolo cred că s-a tăiat. Chiar dacă am mai avut încă sclipiri. Nepermis câte ocazii am avut și pe care nu am putut să le fructificăm. Penalty, gol valabil din ce am înțeles. E greu, dacă nu primești ce ți se cuvinte, e complicat.

La prima situație, după atâtea ratări și nemulțumiri, poate să vină o cădere. Dar, nu ai ce să le reproșezi. În minutul 67 am făcut o greșeală prin Joao Paulo, a intrat bine, a dat și gol și a făcut greșeala aia nepermisă. De acolo s-a rupt.

Ne-au nenorocit ratările și nepermis. Am ajuns acolo, am creat, dar dacă nu marchezi e complicat. Și, din nefericire, ăsta e fotbalul

(n.r. Aveți ce să le reproșați după 7-3 la general?) Foarte urât sună. Dar, dacă luăm să analizăm lucrurile bune nu ai cum să nu le scoți și pe astea bune. Nu a fost să fie anul nostru în Europa”, a spus Baciu.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu