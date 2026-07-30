Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 19:00 ora României, la Riga, în Letonia, în a doua manșă din cel de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

În turul disputat la București, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, echipa pregătită de Marius Baciu a fost învinsă de letoni cu 3-2

FCSB, gafă impardonabilă în defensivă. Faza prin care Auda a înscris golul 2 la Riga

În minutul 67 al meciului, Barthelemy Diedhiou, care a deschis scorul în minutul 45+2, și-a trecut în cont ”dubla” după ce Auda a speculat excelent o eroare impardonabilă în defensiva fostei campioane.

Ștefan Târnovanu a repus de la șase metri cu o pasă spre Joao Paulo, aflat în flancul stâng, care a adormit și căruia i-a fost sustrasă mingea de sub privire.