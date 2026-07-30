VIDEO EXCLUSIV FCSB, gafă impardonabilă în defensivă. Faza prin care Auda a înscris golul 2 la Riga

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SPORT.RO
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FK Auda - FCSB, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
FCSBAudaConference League
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 19:00 ora României, la Riga, în Letonia, în a doua manșă din cel de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

  • În turul disputat la București, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, echipa pregătită de Marius Baciu a fost învinsă de letoni cu 3-2

FCSB, gafă impardonabilă în defensivă. Faza prin care Auda a înscris golul 2 la Riga

În minutul 67 al meciului, Barthelemy Diedhiou, care a deschis scorul în minutul 45+2, și-a trecut în cont ”dubla” după ce Auda a speculat excelent o eroare impardonabilă în defensiva fostei campioane.

Ștefan Târnovanu a repus de la șase metri cu o pasă spre Joao Paulo, aflat în flancul stâng, care a adormit și căruia i-a fost sustrasă mingea de sub privire.

  • Vlcsnap 2026 07 30 20h30m51s306
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Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

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