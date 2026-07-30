Auda s-a impus cu 4-1 în fața lui FCSB, în returul din preliminariile Conference League. Letonii s-au calificat după 7-3 la general.

Letonii au marcat șapte goluri în cele două manșe și au câștigat ambele meciuri.

Ce execuție! Auda a distrus-o pe FCSB: golul de pus în ramă la ultima fază

Auda a închis tabela cu un gol senzațional din lovitură liberă semnat de Tin Hrvoj.

Croatul l-a surprins pe Târnovanu cu un șut în forță, care s-a dus sub bară. Hrvoj s-a accidentat în momentul în care a celebrat golul marcat la ultima fază a meciului.