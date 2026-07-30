Auda s-a impus cu 4-1 în fața lui FCSB, în returul din preliminariile Conference League. Letonii s-au calificat după 7-3 la general.
Letonii au marcat șapte goluri în cele două manșe și au câștigat ambele meciuri.
Ce execuție! Auda a distrus-o pe FCSB: golul de pus în ramă la ultima fază
Auda a închis tabela cu un gol senzațional din lovitură liberă semnat de Tin Hrvoj.
Croatul l-a surprins pe Târnovanu cu un șut în forță, care s-a dus sub bară. Hrvoj s-a accidentat în momentul în care a celebrat golul marcat la ultima fază a meciului.
Letonii, entuziasmanți de minunea reușită de Auda
Presa din Letonia a reacționat după calificarea neașteptat de clară a celor de la Auda în fața lui FCSB.
Letonii au pus accent pe surpriza reușită de Auda, chiar dacă aceștia s-au impus și în manșa tur de pe Ghencea cu 3-2.
„Ispravă eroică la Riga – Auda oferă o surpriză senzațională marelui concurent al României.
Auda și-a asigurat o victorie fantastică și un loc în următoarea rundă de calificare”, au scris letonii de la Sporta Centrs.
Echipele de start în FK Auda - FCSB
Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti
FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu