Tavi Popescu, prestație dezamăgitoare în victoria FCSB-ului cu Dunajska? Răspunsul dat de Ilie Dumitrescu

Trupa lui Nicolae Dică a câștigat grație reușitei lui Joonas Tamm din minutul 69. În urma unei faze fixe executate de Risto Radunovici, estonianul a apărut excelent în careul slovacilor și a reluat spectaculos în poarta lui Veszelinov.

Ilie Dumitrescu a vorbit despre jucătorii pe care i-a remarcat după cele 90 de minute disputate de FCSB pe MOL Arena și menționat că își dorește să vadă mai mult de la Octavian Popescu, căpitanul din repriza secundă al "roș-albaștrilor".

Dumitrescu: „Mă aștept la mult mai mult de la Tavi”

„Inspirat, Tavi scoate faultul. Din momentul acela, adversarul nu a mai putut să pune vreo problemă. La un moment dat, Edjouma, Olaru și Oaidă erau în linia de mijloc. Am avut o superioritate în linia mediană. Plus că Miculescu e un jucător care coboară, Ianis Stoica a intrat foarte bine în joc, a scos maximul de la multe acțiuni. Eu mă aștept la mult mai mult de la un jucător ca Tavi Popescu.

E un rezultat bun. Este un plus de la venirea lui Dică, sperăm ca progresul să se vadă și în meciul retur. În prima repriză am stat foarte bine ca poziționare, am stat foarte sus.”, au fost cuvintele lui Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Dunajska Streda - FCSB 0-1

Nicolae Dică a schimbat tot atacul treptat, în meci. Surpriza, cel mai probabil, a fost scoaterea de pe teren a lui Florinel Coman la pauză. Căpitanul "roș-albaștrilor" a fost înlocuit de Răzvan Oaidă. Ianis Stoica a intrat și el în minutul 64, în locul lui Bogdan Rusu, care a arătat excelent, cel puțin în prima parte, iar Lixandru a pășit pe suprafața de teren în minutul 78, în locul lui David Miculescu.

Joonas Tamm a deblocat tabela în minutul 69, din pasa lui Risto Radunovic și a făcut în așa fel încât FCSB va pleca cu prima șansă în meciul retur de la București, din 11 august.