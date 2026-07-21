Adus în urmă cu un an de la CFR Cluj pentru 200.000 de euro, Kader Keita s-a despărțit de Rapid în această vară. El a bifat un sezon excelent în echipamentul Rapidului, până când a lovit o femeie pe trecere și a clacat psihic.

Victima a murit în cele din urmă, iar lui i s-a schimbat încadrarea juridică la ucidere din culpă și continuă să se afle sub control judiciar

Reacția lui Kader Keita după ce Rapid a renunțat la el

Recent, s-a scris că ivorianul ar negocia cu FC Argeș. Momentan, Kader Keita a scris pe rețelele social media un mesaj în care și-a arătat recunoștința față de clubul Rapid și față de suporterii echipei din Grant.

”Aș dori doar să le mulțumesc dragilor suporteri pentru susținerea pe care mi-ați oferit-o pe parcursul perioadei petrecute la FC Rapid, atât în momentele frumoase, cât și în cele dificile.

Și colegii mei de echipă vă mulțumesc pentru tot. Vă doresc mult succes în noul sezon! FC Rapid va rămâne pentru totdeauna un capitol important în cariera mea”, a scris Keita pe Instagram.

În România, Keita, cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, a mai evoluat la CFR Cluj. Iar în străinătate, fotbalistul a fost legitimat la LOSC Lille B, AC Ajaccio B, KVC Westerlo și Sivasspor.

Cifrele lui Kader Keita