Vicecampioana României a deschis scorul în minutul 3, prin Florinel Coman, însă Viking a întors scorul până la pauză grație golurilor marcate de Kabran (5) și Bjorshol (35).

David Miculescu, convins că FCSB o va elimina pe Viking

În ciuda eșecului, David Miculescu este convins că FCSB va reuși să se califice în grupele Conference League după returul din Norvegia.

"Nu ne convine, am simțit că am dominat clar, am fost peste ei. Vine meciul de la Botoșani, iar după ne concentrăm să întoarcem rezultatul în Norevegia. Normal că se poate, am avut o grămadă de ocazii. Azi am avut și ghinion. Ei au avut trei șuturi și două goluri. Nu știu ce ne-a lipsit. De ce să fie o piedică sinteticul? Suntem fotbaliști și trebuie să jucăm.

Pe norvegieni i-am simțit destul de ok, dar mai buni decât noi nu sunt. Sunt 100% convins că în retur ne vom califica noi. A fost frustrant că au tras de timp, din minutul 50 au tras de timp. Astea se vor întoarce.

Ne așteptăm la un meci tare în retur. Noi mergem cu acest moral că ne vom califica și 100% mergem mai departe în grupe. Nicolae Dică ne-a încurajat, ne-a spus și Mister că ne vom califica și vom vedea ce va fi joia viitoare. Credem și ne vom califica 100%", a spus David Miculescu, la Pro Arena.

Returul dintre Viking și FCSB este programat joi, 25 august, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO.