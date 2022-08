FCSB - Viking 1-2

FCSB a pierdut pe teren propriu, pe Arena Națională, primul meci din dubla manșă cu Viking Stavanger din play-off-ul Conference League. Prima repriză a început tare, "roș-albaștrii" au deblocat tabela rapid, în minutul trei, însă norvegienii au restabilit egalitatea rapid și au majorat diferența pe final.

Florinel Coman, căpitanul FCSB-ului și unicul marcator al grupării din București, a vorbit după meci despre evoluția echipei și ce le-a spus Nicolae Dică la finalul meciului.

Coman: „Simt că putem întoarce acest rezultat”

„Un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârșit. Am avut multe ocazii, am început bine partida, am deschis scorul rapid, dar am luat acel gol imediat și ne-a fost greu, mai dificil după.

Am marcat și imediat am primit gol. Am vorbit înainte de meci că trebuie să fim maturi, pentru că noi suntem puști, suntem în play-off, dar a fost acea greșeală. Așteptăm returul. La cum i-am simțit, cred că ne putem califica.

Simt că putem întoarce acest rezultat. Suntem caractere puternice în vestiar. Am întors și meciul trecut. Cred că putem merge să facem un meci bun, să băgăm mingea în poartă, că asta ne-a lipsit.

Ne-a încurajat (n.r. Nicolae Dică), a spus că de mâine vom pregăti meciul de la Botoșani și după returul cu Viking. De mâine mergem la antrenament, analizăm greșelile de astăzi.

(n.r. Veți juca pe un teren sintetic în Norvegia) Nu contează cum e terenul sau câți fani vor fi în tribună de-ai lor, ne interesează rezultatul.

Atmosfera a fost foarte frumoasă, le mulțumim că ne-au încurajat și la finalul partidei. Ne-au aplaudat, am cântat alături de ei. Avem un suport fantastic.

Este o pierdere foarte grea (n.r. Darius Olaru, care va lipsi din cauza cartonașelor galbene în retur), este un lider din echipă. Ne va lipsi, dar, asta este. Va fi cu gândul alături de noi la calificare.

Vom merge la Botoșani cu gândul de a câștiga. Așa este normal, așa mergem la fiecare meci. Mergem să câștigăm. Vă dați seama, obiectivul principal este calificarea în Conference.”, a declarat Florinel Coman după meci.

FCSB - Viking 1-2

FCSB a intrat bine în joc și a deblocat tabela în minutul trei, grație reușitei căpitanului Florinel Coman. Însă, norvegienii au restabilit egalitatea două minute mai târziu, prin Kabran.

Viking a majorat diferența în minutul 35 datorită lui Bjorshol, care a blocat tabela la 1-2. Viking va pleca cu prima șansă în Norvegia unde se va juca pe un teren sintetic.