OPINIE | FCSB și CFR sparg ghinionul specific românesc, Craiova lui Rădoi îl confirmă. Caramavrov, despre meciurile din Conference League

Pentru că așa se numește când dai gol pe spate în minutul 90 - superbă reușita lui Cvek-, dar și atunci când obții un penalty nu se știe de unde în minutul 90+2 – felicitări lui Florinel Coman pentru insistență și pentru energia pe care a avut-o în ultimele minute din timpul regulamentar.

Și ce dacă am avut și noi noroc cu două ehipe? Eu m-am săturat de situațiile și de meciurile după care am spus că suntem ghinioniști, că soarta este nedreaptă, că arbitrul a avut ceva cu noi (iar arbitrul de la FCSB a fost ungur, atenție mare pentriu xenofobi!), că terenul este sintetic și că noi nu jucăm pe așa ceva. Etc, etc, etc.

Da, e foarte bine că ne-am calificat cu noroc, mai ales că norocul ăsta ni l-am făcut noi, cu mâna noastră, sau mai bine-zis cu piciorul nostru, cu piciorul lui Cvek și cu piciorul lui Florinel.

Norocul ni l-am făcut noi pentru că suntem mai buni decât acei vikingi care au știut doar să distrugă la București și care n-au arătat mare lucu nici pe țarina lor sintetică.

Norocul ni l-am făcut noi pentru că suntem mai buni decât această echipă, Maribor Branik, insignifiantă ca exprimare fotbalistică.

Bursucul Vulpe Bătrână

Norocul ni l-am făcut noi pentru că am avut curaj, pentru că am atacat din primul minut, și la Stavanger, și la Cluj, pentru că Dică a câștigat experiență în primul mandat la FCSB și apoi ca secund la națională, pentru că Dan Petrescu, oricât l-am hulit noi, a devenir din Bursuc o Vulpe Bătrână. Și nu degeaba e recunoscut că știe să pregătească meciurile decisive.

Da, am avut noroc pentru că suntem mai buni. Măcar aici, în a treia competiție valorică a Europei, să arătăm că mai știm și noi un pic de fotbal.

FCSB și CFR au meritat să se califice în grupe, cu noroc, fără noroc.

Dar am avut și ghinion, bineînțeles. Echipa lui Rădoi s-a încadrat în tiparul tipic românesc, a dat gol, a condus în prelungiri, dar a fost egalată la faza imediat următoare! Avem arta asta a eșecului în genă. Nu putem menține o stare, un fapt, o situație pe care ni le creăm prin propriile forțe. Trebuie să ne dăm singuri la cotoaie imediat. Și era cât pe-aici să facă același lucru și FCSB, la ultima fază a meciului din Norvegia.

Vin banii de la UEFA, bine-ar fi ca o parte din ei să fie reinvestiți, mai ales că sumele actuale pot fi suplimentate cu victorii sau cu egaluri în grupe.

Bravo, CFR! Bravo, FCSB! Ați învins ghinionul caracteristic românesc!