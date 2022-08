Viking - FCSB 1-3 | Florinel Coman, reacție de căpitan în urma calificării: „Am venit să dăm dovadă de caracter”

FCSB a întors scorul din tur (1-2) în al doilea meci din dubla manșă cu Viking din play-off-ul Conference League (3-1). Nicolae Dică a reușit să califice echipa în urma unei o absențe de cinci ani din cupele europene.

Imediat după triumful din Norvegia, Florinel Coman a evidențiat faptul că "roș-albaștrii" au fost echipa mai bună, atât în tur, cât și în retur. Căpitanul FCSB-ului a mai spus că este momentul perfect să înceapă lupta la titlu, în urma îndeplinirii obiectivului de a se califica în grupele Conference League.

Florinel Coman: „Nici nu am văzut, eram căzut pe teren”

„E o bucurie foarte mare, pentru că ne-am îndeplinit primul obiectiv pe care la-m avut. Suntem fericiți că am făcut un meci bun și am marcat goluri.

Da, se poate spune și așa (n.r. e cel mai frumos moment din cariera ta?). Nici nu am văzut (n.r. când s-a dictat penalty), pentru că eram căzut pe teren. M-a lovit fundașul, este unsprezece metri clar.

Nu știu dacă se gândeau la sărbătoare cei de aici, pentru că și în tur am jucat bine, am controlat jocul. Și aici am început la fel, am controlat din primul minut. Am mai avut ocazii, dar ne-au dat acel gol. Trebuie să suferim, că așa suntem noi.

Alunecă mingea mai repede (n.r. pe terenul sintetic din Stavanger), dar, vă dați seama, ei aveau un plus. Dar, nu ne-am gândit că plecăm cu șansa a doua. Am venit să dăm dovadă de caracter, pentru că aceste meciuri sunt cele care pun în valoare echipa.

Abia acum începe și campionatul pentru noi. Am avut acest obiectiv (n.r. calificarea în Conference) și nu am putut să mergem pe două fronturi. Acum cred că începe și bătălia.”, au fost cuvintele lui Florinel Coman, după meci.

Viking - FCSB 1-3

"Roș-albaștrii" au deblocat tabela rapid, ca în meciul de pe Arena Națională, grație reușitei lui Malcom Edjouma (2'). În minutul 26, însă, Tripic a restabilit egalitatea din penalty și a rămas 1-1 până la pauză. La scorul respectiv, FCSB nu se califica.

În partea a doua a meciului, Dică i-a trimis în teren pe Radu Boboc, Răzvan Oaidă, Marco Dulca și pe Ianis Stoica. FCSB a reușit, astfel, să majoreze diferența de două ori: prin Andrei Cordea în minutul 54 și prin Radunovic, în ultimele momente de joc (90+4').

Această performanță va aduce în conturile clubului aproximativ trei milioane de euro, sumă la care se vor mai adăuga și bonusurile din partea UEFA pentru rezultatele din grupe. O victorie în grupe este remunerată cu 500.000 de euro, iar un rezultat de egalitate cu 166.000 de euro. În plus, primul loc la finalul grupei este recompensat cu 650.000 de euro, iar locul doi cu 325.000 de euro.