După 1-2 în manșa tur, de pe teren propriu, FCSB a reușit să întoarcă rezultatul în deplasare și să obțină calificarea.

Vicecampioana României a deschis rapid scorul, în minutul 3, prin Edjouma, însă Viking a egalat în minutul 26 grație lui Tripic, care a transformat un penalty. Andrei Cordea a readus-o pe FCSB în avantaj cu un șut excelent din afara careului (54), iar calificarea a fost adusă în minutul 90+3 de Risto Radunovic, care a transformat un penalty obținut de Florinel Coman.

Ce spune Nicolae Dică după calificarea lui FCSB în grupele Conference League

La finalul partidei, Nicolae Dică a recunoscut că este unul dintre cele mai importante momente din cariera sa și a spus că următorul obiectiv este câștigarea campionatului. De asemenea, antrenorul visează și la primăvara europeană.

Dică și-a felicitat jucătorii și a explicat de ce l-a ales pe Risto Radunovic ca executant la penalty-ul din prelungiri.

"E unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Am mai reușit în urmă cu patru ani să duc echipa în grupele Europa League și chiar să ieșim. Contează că am reușit această calificare pentru acești băieți minunați pe care îi antrenez, sunt mândru de ei. Îmi doream foarte mult pentru ei, sunt tineri și aveau nevoie de calificare pentru moral. Au calități, îi văd zi de zi cum se antrenează și sunt mândru că îi pot antrena.

Am început foarte bine jocul, am reușit și să marcăm. Am primit acel gol dintr-o greșeală, acel 11 metri, dar important e că în repriza a doua am schimbat jocul și am marcat două goluri, dar și să avem alte ocazii de a marca. Dezamăgirea de la pauză a fost că nu am marcat mai multe goluri. Vreau mai multă concentrare în fața porții.

Mi-au plăcut toți jucătorii. Toți au dat dovadă de atitudine bună. Îmi place acest grup, e din ce în ce mai puternic și d-asta sunt mândru că pot să-i antrenez.

Da, Risto are sânge rece, e un jucător cu experiență, el execută cel mai bine penalty-urile la noi. Era un moment important, în minutul 90, iar cu experiența lui...

Dacă mă întrebai în timpul meciului, spuneam că nu sunt talismanului echipei, mă gândeam că doar mie mi se poate întâmpla să ratăm atât. Dar iată că sunt talisman. Sunt și un norocos. Mă bucur că după atât timp am reușit să ne calificăm.

Eu îmi doresc să ieșim din grupe, dar acum trebuie să ne axăm pe campionat, să punem mai mare preț pe cest lucru. Obiectivul nostru principal este acum campionatul.

Mie îmi place să joc cu echipe puternice, cu echipe care încearcă să joace fotbal, care își doresc să joace un fotbal ofensiv. Vreau să jucăm în grupe cu echipe cât mai bune, vreau ca oamenii să vină la meciuri și să vadă echipe puternice.

Da, îmi doresc transferuri. Mai vreau un atacant și un fundaș central. Mi-aș dori. Sperăm să se întâmple. Dacă nu, voi merge în continuare cu cei pe care îi am la dispoziție. Am jucat cu jucători de 2000, 2001, 2002, 2003 titulari. Îmi place să le dau încredere pentru că dau totul pentru echipă. Nu mă pot supăra pe ei când greșesc. Eu mă supăr când nu au reacție, nu că nu dau un gol în vinclu", a spus Nicolae Dică, pentru PRO TV.

FCSB s-a calificat în grupele Conference League după ce a eliminat în preliminarii formațiile Saburtalo (Georgia), Dunajska Streda (Slovacia) și Viking (Norvegia).

Această performanță va aduce în conturile clubului aproximativ trei milioane de euro, sumă la care se vor mai adăuga și bonusurile din partea UEFA pentru rezultatele din grupe. O victorie în grupe este remunerată cu 500.000 de euro, iar un rezultat de egalitate cu 166.000 de euro. În plus, primul loc la finalul grupei este recompensat cu 650.000 de euro, iar locul doi cu 325.000 de euro.