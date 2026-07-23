CS Dinamo va continua să evolueze în eșalonul secund și în stagiunea 2026-2027, care va debuta la 1 august.

Deși gruparea din Ștefan cel Mare a pierdut barajul de menținere în fața celor de la Șelimbăr, cu scorul general de 1-3, și a retrogradat pe teren, bucureștenii își vor păstra poziția.

Asta pentru că locul a devenit vacant după retragerea formației Poli Iași, care nu și-a mai putut susține activitatea competițională.

Astfel, noul principal Ionuț Chirilă a preluat banca tehnică, înlocuindu-i pe Boris Keca și Ionel Dănciulescu.

Ieri, a fost anunțat programul lui CS Dinamo din Liga 2, ediția 2026-2027.

Băieții lui Chirilă vor începe cu două meciuri în deplasare! La CS Afumați în prima rundă, apoi la CSM Slatina în etapa a doua.

Iar dintre cele 21 de etape din sezonul regular, 11 partide vor fi în deplasare (inclusiv derby-ul cu Steaua) și doar 10 acasă.

Programul lui CS Dinamo din Liga 2, ediția 2026-2027

#1 (deplasare): CS Afumați

#2 (deplasare): CSM Slatina

#3 (teren propriu): Metalul Buzău

#4 (deplasare): Chindia Târgoviște

#5 (teren propriu): CSC Șelimbăr

#6 (deplasare): Unirea Slobozia

#7 (teren propriu): Concordia Chiajna

#8 (deplasare): ASA Tg. Mureș

#9 (teren propriu): Hermannstadt

#10 (deplasare): CSL Ștefăneștii de Jos

#11 (teren propriu): SC Popești-Leordeni

#12 (deplasare): Steaua

#13 (teren propriu): SCM Rm. Vâlcea

#14 (deplasare): FC Bacău

#15 (teren propriu): CSC Dumbrăvița

#16 (deplasare): CSM Reșița

#17 (teren propriu): Cetatea Suceava

#18 (deplasare): FC Bihor

#19 (teren propriu): Gloria Bistrița

#20 (deplasare): Politehnica Timișoara

#21 (teren propriu): Metaloglobus

Cum a fost prezentat Ionuț Chirilă de clubul din Ștefan cel Mare