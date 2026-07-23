CS Dinamo va continua să evolueze în eșalonul secund și în stagiunea 2026-2027, care va debuta la 1 august.
Deși gruparea din Ștefan cel Mare a pierdut barajul de menținere în fața celor de la Șelimbăr, cu scorul general de 1-3, și a retrogradat pe teren, bucureștenii își vor păstra poziția.
Asta pentru că locul a devenit vacant după retragerea formației Poli Iași, care nu și-a mai putut susține activitatea competițională.
Astfel, noul principal Ionuț Chirilă a preluat banca tehnică, înlocuindu-i pe Boris Keca și Ionel Dănciulescu.
Ieri, a fost anunțat programul lui CS Dinamo din Liga 2, ediția 2026-2027.
Băieții lui Chirilă vor începe cu două meciuri în deplasare! La CS Afumați în prima rundă, apoi la CSM Slatina în etapa a doua.
Iar dintre cele 21 de etape din sezonul regular, 11 partide vor fi în deplasare (inclusiv derby-ul cu Steaua) și doar 10 acasă.
Programul lui CS Dinamo din Liga 2, ediția 2026-2027
#1 (deplasare): CS Afumați
#2 (deplasare): CSM Slatina
#3 (teren propriu): Metalul Buzău
#4 (deplasare): Chindia Târgoviște
#5 (teren propriu): CSC Șelimbăr
#6 (deplasare): Unirea Slobozia
#7 (teren propriu): Concordia Chiajna
#8 (deplasare): ASA Tg. Mureș
#9 (teren propriu): Hermannstadt
#10 (deplasare): CSL Ștefăneștii de Jos
#11 (teren propriu): SC Popești-Leordeni
#12 (deplasare): Steaua
#13 (teren propriu): SCM Rm. Vâlcea
#14 (deplasare): FC Bacău
#15 (teren propriu): CSC Dumbrăvița
#16 (deplasare): CSM Reșița
#17 (teren propriu): Cetatea Suceava
#18 (deplasare): FC Bihor
#19 (teren propriu): Gloria Bistrița
#20 (deplasare): Politehnica Timișoara
#21 (teren propriu): Metaloglobus