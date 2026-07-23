PROGRAM Ghinion pentru Ionuț Chirilă la CS Dinamo!

Ghinion pentru Ionuț Chirilă la CS Dinamo! Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa de fotbal a clubului din Ștefan cel Mare va continua în Liga 2.

TAGS:
CS DinamoIonut Chirilacs dinamo bucurestiliga 2Ionel Danciulescu
Din articol

CS Dinamo va continua să evolueze în eșalonul secund și în stagiunea 2026-2027, care va debuta la 1 august. 

Deși gruparea din Ștefan cel Mare a pierdut barajul de menținere în fața celor de la Șelimbăr, cu scorul general de 1-3, și a retrogradat pe teren, bucureștenii își vor păstra poziția. 

Asta pentru că locul a devenit vacant după retragerea formației Poli Iași, care nu și-a mai putut susține activitatea competițională.

Astfel, noul principal Ionuț Chirilă a preluat banca tehnică, înlocuindu-i pe Boris Keca și Ionel Dănciulescu.

Ieri, a fost anunțat programul lui CS Dinamo din Liga 2, ediția 2026-2027.

Băieții lui Chirilă vor începe cu două meciuri în deplasare! La CS Afumați în prima rundă, apoi la CSM Slatina în etapa a doua.

Iar dintre cele 21 de etape din sezonul regular, 11 partide vor fi în deplasare (inclusiv derby-ul cu Steaua) și doar 10 acasă.

Programul lui CS Dinamo din Liga 2, ediția 2026-2027

#1 (deplasare): CS Afumați

#2 (deplasare): CSM Slatina

#3 (teren propriu): Metalul Buzău

#4 (deplasare): Chindia Târgoviște

#5 (teren propriu): CSC Șelimbăr

#6 (deplasare): Unirea Slobozia

#7 (teren propriu): Concordia Chiajna

#8 (deplasare): ASA Tg. Mureș

#9 (teren propriu): Hermannstadt

#10 (deplasare): CSL Ștefăneștii de Jos

#11 (teren propriu): SC Popești-Leordeni

#12 (deplasare): Steaua

#13 (teren propriu): SCM Rm. Vâlcea

#14 (deplasare): FC Bacău

#15 (teren propriu): CSC Dumbrăvița

#16 (deplasare): CSM Reșița

#17 (teren propriu): Cetatea Suceava

#18 (deplasare): FC Bihor

#19 (teren propriu): Gloria Bistrița

#20 (deplasare): Politehnica Timișoara

#21 (teren propriu): Metaloglobus

Cum a fost prezentat Ionuț Chirilă de clubul din Ștefan cel Mare

”✍️ OFICIAL. Chirilă e aici ⚪🔴

Noul antrenor principal al echipei CS Dinamo este Ionuț Chirilă, 60 de ani, licențiat Pro.

Un nume de legendă al fotbalului românesc, Chirilă și-a început cariera de tehnician la Centrul de Copii și Juniori de la Dinamo.

A crescut, în spiritul clubului, o generație de învingători. Florentin Petre, regretatul Cătălin Hîldan și alți jucători formați de Chirilă au repus Dinamo pe harta fotbalului la începutul anului 2000.

A preluat, în 1997, echipa de tineret a Rapidului, apoi a făcut pasul la seniori. Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Politehnica Iași, ASA Tg. Mureș și Academica Clinceni sunt echipele pregătite, de-a lungul timpului, de Chirilă.

9 ani a activat Chirilă la juniorii lui Dinamo, din 1987 până în 1996.”

VIDEO EXCLUSIV Ionuț Chirilă, invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un mecanic din Spania, concediat după ce a întârziat de 63 de ori, și-a dat în judecată angajatorul. Ce a decis instanța
Un mecanic din Spania, concediat după ce a întârziat de 63 de ori, și-a dat în judecată angajatorul. Ce a decis instanța
ARTICOLE PE SUBIECT
Surpriză: atacantul român ajuns în Serie A a început pregătirea cu fosta campioană a Italiei! Gol superb în primul meci
Surpriză: atacantul român ajuns în Serie A a început pregătirea cu fosta campioană a Italiei! Gol superb în primul meci
ULTIMELE STIRI
Alashkert - CFR Cluj, de la ora 18:00! Ardelenii debutează în actuala ediție de Conference League
Alashkert - CFR Cluj, de la ora 18:00! Ardelenii debutează în actuala ediție de Conference League
DinamoFest: mai mult decât un meci! Ce a pregătit gruparea roș-albilor
DinamoFest: mai mult decât un meci! Ce a pregătit gruparea roș-albilor
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
U Cluj - SK Brann în turul 2 preliminar Conference League, de la 20:00! Bergodi a rămas fără un om de bază
U Cluj - SK Brann în turul 2 preliminar Conference League, de la 20:00! Bergodi a rămas fără un om de bază
Doar doi fotbaliști din echipa sezonului trecut în Liga 1 au prins transferuri. Ambii au plecat gratis
Doar doi fotbaliști din echipa sezonului trecut în Liga 1 au prins transferuri. Ambii au plecat gratis
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Denis Drăguș, OUT! Veste mare pentru FCSB

Denis Drăguș, OUT! Veste mare pentru FCSB

„Când vom vedea România la Mondiale?“. Bölöni a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

„Când vom vedea România la Mondiale?“. Bölöni a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

Barcelona dă lovitura! A fost surprins la baza echipei și e așteptat să semneze

Barcelona dă lovitura! A fost surprins la baza echipei și e așteptat să semneze

Iuliu Mureșan și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Am ajuns la capătul puterilor”

Iuliu Mureșan și-a dat demisia de la CFR Cluj: ”Am ajuns la capătul puterilor”

FCSB, transfer de ultimă oră ”la pachet”! Cine sunt cei doi jucători

FCSB, transfer de ultimă oră ”la pachet”! Cine sunt cei doi jucători

Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și U Cluj au vrut ”să fure” jucătorul de la FCSB! Oficialul a anunțat că un transfer a picat

Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și U Cluj au vrut ”să fure” jucătorul de la FCSB! Oficialul a anunțat că un transfer a picat



Recomandarile redactiei
Doar doi fotbaliști din echipa sezonului trecut în Liga 1 au prins transferuri. Ambii au plecat gratis
Doar doi fotbaliști din echipa sezonului trecut în Liga 1 au prins transferuri. Ambii au plecat gratis
Mamma mia! Salariul-șoc pe care îl cere Pep Guardiola pentru a prelua naționala Italiei
Mamma mia! Salariul-șoc pe care îl cere Pep Guardiola pentru a prelua naționala Italiei
O jucătoare legendară de tenis îl învinuiește pe soț pentru pierderea averii de 35 de milioane de euro
O jucătoare legendară de tenis îl învinuiește pe soț pentru pierderea averii de 35 de milioane de euro
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!
DinamoFest: mai mult decât un meci! Ce a pregătit gruparea roș-albilor
DinamoFest: mai mult decât un meci! Ce a pregătit gruparea roș-albilor
Alte subiecte de interes
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ai auzit, Gigi? Ionuț Chirilă: ”Vreau să-i transmit ceva lui Becali”
Ai auzit, Gigi? Ionuț Chirilă: ”Vreau să-i transmit ceva lui Becali”
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
CITESTE SI
Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

stirileprotv Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani

stirileprotv Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani

Un bărbat care și-a uitat portofelul într-un avion l-a găsit la sute de kilometri, după două zile „Am zburat până acolo”

stirileprotv Un bărbat care și-a uitat portofelul într-un avion l-a găsit la sute de kilometri, după două zile „Am zburat până acolo”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!